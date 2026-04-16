घर पर कुछ मिनटों में बिना किसी उपकरण के किए जा सकते हैं ये वर्कआउट

आज के समय में फिट रहना हर किसी की प्राथमिकता बन गई है। इसके लिए लोग जिम में जाकर पसीना बहाते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फिट नहीं रह सकते। आप घर पर भी कुछ मिनटों में बिना किसी उपकरण के वर्कआउट करके फिट रह सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ वर्कआउट के बारे में जानते हैं, जो शरीर को फिट रखने में मदद कर सकते हैं।

#1 पुश-अप्स पुश-अप्स एक ऐसा व्यायाम है, जो आपके पूरे शरीर को टोन कर सकता है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेटें और अपने दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखें। अब अपने पैरों की उंगलियों पर संतुलन बनाकर अपने हाथों की ताकत से शरीर को ऊपर-नीचे करें। इस दौरान ध्यान रखें कि आपका शरीर एक सीधी रेखा में हो और आप सांस लेते रहें। नियमित तौर पर 10-15 पुश-अप्स करें।

#2 स्क्वाट्स स्क्वाट्स आपके पैरों और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर अपने घुटनों को ऐसे मोड़ें, जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठने वाले हों। इस दौरान अपने कूल्हों को पीछे की तरफ धकेलें और फिर धीरे-धीरे नीचे आकर वापस खड़े हो जाएं। इस व्यायाम को 10-15 बार दोहराएं। यह व्यायाम आपकी पीठ और पेट के निचले हिस्से को भी मजबूत बनाती है।

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#3 प्लैंक प्लैंक एक बहुत ही असरदार व्यायाम है, जो आपके पूरे शरीर को ताकत देता है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेटें और अपने दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखें। अब अपने पंजों पर संतुलन बनाकर अपने शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड तक रहें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं। ध्यान रखें कि आपके कूल्हे न झुकें और न ही उचके ताकि शरीर एक सीधी रेखा में रहे।

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#4 लंजेस लंजेस आपके पैरों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर दाएं पैर को आगे की ओर इस तरह बढ़ाएं कि वह घुटने से मुड़ जाए और दूसरा पैर पीछे की ओर सीधा हो जाए। इस दौरान ध्यान रखें कि आपका आगे वाला घुटना अपने एड़ी के ऊपर होना चाहिए। अब इसी मुद्रा में कुछ सेकेंड रहें, फिर पहले वाली स्थिति में लौट आएं। इसे दोनों पैरों से 10-15 बार दोहराएं।