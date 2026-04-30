गर्मियों की छुट्टियों में कैंपिंग करने सोच रहे हैं? इन 5 जगहों का करें रुख

गर्मियों की छुट्टियों में कैंपिंग का मजा ही कुछ और है। यह न केवल आपको प्रकृति के करीब ले जाती है, बल्कि आपको नई जगहों को खोजने का भी मौका देती है। अगर आप इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में कुछ नया करना चाहते हैं, तो कैंपिंग एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए आज हम आपको भारत की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप गर्मियों की छुट्टियों में कैंपिंग कर सकते हैं।

#1 लद्दाख लद्दाख की खूबसूरती देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहां आते हैं। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, नीले पानी की झीलें और शांत माहौल इसे कैंपिंग के लिए बेहतरीन बनाते हैं। यहां आप पैंगोंग झील के किनारे तंबू लगा सकते हैं या नुब्रा घाटी में भी कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं। लद्दाख में आप पैदल यात्रा, बाइक सवारी और स्थानीय जीवन को जानने का भी मजा ले सकते हैं।

#2 ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को योग और आत्मिकता की राजधानी माना जाता है। यहां गंगा नदी के किनारे कैंपिंग करना एक अनोखा अनुभव है। यहां आप साधु संतों से मिल सकते हैं। ऋषिकेश में आप पैदल यात्रा, ऊँचाई से कूदना और झरनों में नहाने का भी मजा ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपके दिल को सुकून पहुंचाएंगे। इसके अलावा यहां की योग और ध्यान कक्षाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं।

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#3 कासोल हिमाचल प्रदेश में स्थित कासोल एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पार्वती नदी के किनारे बसे इस गांव में आप अपने दोस्तों या परिवार संग कैंपिंग कर सकते हैं। यहां आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आपको घने जंगलों और खूबसूरत नजारों का आनंद मिलेगा। इसके अलावा कासोल में आप स्थानीय बाजारों से हस्तशिल्प सामान खरीद सकते हैं और वहां के स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं।

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#4 गोवा गोवा अपने समुद्र तटों और पार्टी जीवनशैली के लिए मशहूर है, लेकिन यहां आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। अंजुना और वागातोर जैसे समुद्र तटों पर तंबू लगाना बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। यहां आप समुद्र तट पर रात बिताकर तारों भरे आसमान के नीचे सोने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पानी के खेलों का भी आनंद ले सकते हैं। गोवा में कई खूबसूरत चर्च और किले भी देखने लायक हैं।