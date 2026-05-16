सिंक में कभी न डालें ये चीजें, हो सकता है नुकसान

सिंक में कई लोग अलग-अलग चीजें डालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना नुकसानदायक हो सकता है। कुछ चीजें सिंक में डालने से पाइप बंद हो सकते हैं और इससे घर में पानी भरने की समस्या भी आ सकती है। इसके अलावा कुछ चीजें पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें कभी भी सिंक में नहीं डालना चाहिए।

#1 कॉफी का चूरा कई लोग कॉफी बनाते समय बचे हुए कॉफी के चूरे को सिंक में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से पाइप में जमी हुई कॉफी के कारण पाइप बंद हो सकता है। इसके अलावा पाइप में कॉफी के चूरे के कारण बदबू भी आने लगती है। इसलिए कॉफी बनाने के बाद बचे हुए चूरे को सिंक में न डालें, बल्कि इसे कूड़े के डिब्बे में ही डालें।

#2 तेल कई लोग खाना बनाने के बाद बचे हुए तेल को भी सिंक में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से पाइप में दरारें आ सकती हैं और पानी रिसने लग सकता है। दरअसल, ठंडे पानी में तेल जम जाता है और पाइप बंद हो जाता है। इसके अलावा पाइप में जमे तेल से बदबू भी आने लगती है। इसलिए खाना बनाने के बाद बचे हुए तेल को सिंक में न डालें।

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#3 आलू के छिलके आलू के छिलके भी सिंक में डालने के लिए ठीक नहीं हैं। आलू के छिलके भी सिंक में जमे हुए कचरे के कारण बदबू आने का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा आलू के छिलके पाइप में फंसकर उसे बंद भी कर सकते हैं। इसलिए आलू के छिलके भी सिंक में न डालें।

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