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तमिलनाडु की इन 5 चीजों को खरीदना बन सकता है बेहतरीन
तमिलनाडु से जरूर खरीदें ये चीजें

तमिलनाडु की इन 5 चीजों को खरीदना बन सकता है बेहतरीन

लेखन अंजली
May 17, 2026
04:20 pm
क्या है खबर?

तमिलनाडु भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक राज्य है। यह अपने समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहां की बाजारों में आपको पारंपरिक हस्तशिल्प, कपड़े और मसालों से लेकर स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों तक सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप तमिलनाडु घूमने जा रहे हैं तो बाजारों में खरीदारी करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। आइए जानते हैं कि तमिलनाडु के किन-किन बाजारों की खरीदारी आपके अनुभव को और भी खास बना सकती है।

#1

कांचीपुरम सिल्क साड़ियां

तमिलनाडु अपनी कांचीपुरम सिल्क साड़ियों के लिए मशहूर है। ये साड़ियां अपनी चमकदार रंगों और सोने की जरी की कारीगरी के लिए जानी जाती हैं। यहां की साड़ियां न केवल शादी-ब्याह जैसे खास मौकों पर पहनी जाती हैं, बल्कि रोजमर्रा के उपयोग में भी आती हैं। कांचीपुरम सिल्क साड़ियों की खासियत है कि ये बहुत ही टिकाऊ होती हैं और समय के साथ अपनी चमक नहीं खोतीं। इन्हें खरीदना एक अनोखा अनुभव हो सकता है।

#2

मदुरई का पान

मदुरई का पान खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होता है। यह पान खासतौर पर अपने मीठे और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे बनाने में कई प्रकार की मसालों का उपयोग किया जाता है, जो इसे एक अनोखा स्वाद देते हैं। मदुरई का पान खाने से न केवल मुंह की ताजगी मिलती है, बल्कि यह पाचन क्रिया के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप तमिलनाडु जा रहे हैं तो मदुरई का पान जरूर आजमाएं।

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#3

कुंभकोणम का रत्न और गहने

कुंभकोणम अपने रत्नों और गहनों के लिए मशहूर है। यहां आपको कई प्रकार के कीमती रत्न जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा आदि मिलेंगे, जिन्हें स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहां सोने-चांदी के गहने भी उपलब्ध हैं, जो पारंपरिक डिजाइन पर आधारित होते हैं। कुंभकोणम के रत्न और गहने उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, जो इन्हें खरीदने लायक बनाते हैं। यहां की वस्तुएं न केवल सुंदर होती हैं, बल्कि टिकाऊ भी होती हैं।

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#4

मसाले

तिरुवनंतपुरम का मसाला बाजार एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यहां आपको विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि मिलेंगे, जो स्थानीय रूप से उगाए जाते हैं। इन मसालों का उपयोग कर कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जो अपने अनोखे स्वाद के लिए जाने जाते हैं। तिरुवनंतपुरम के मसाले बाजार में घूमना और ताजे मसालों की खुशबू का आनंद लेना एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है।

#5

मदुरै का हस्तकरघा कपड़े

मदुरै अपने हस्तकरघा कपड़ों के लिए भी जाना जाता है। यहां परंपरागत तरीके से बनाए गए कपड़े जैसे धोती, कुर्ता आदि मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय कारीगर बहुत प्यार से बनाते हैं। ये कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं बल्कि उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप तमिलनाडु जा रहे हैं तो मदुरै के हस्तकरघा कपड़े जरूर आजमाएं। इन कपड़ों की खासियत यह है कि ये समय के साथ अपनी गुणवत्ता नहीं खोते।

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