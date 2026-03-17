आयरिश खान-पान का हिस्सा हैं ये 4 शाकाहारी व्यंजन, एक बार जरूर आजमाएं

आयरिश व्यंजनों में आलू, गाजर और गोभी जैसी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। यहां के व्यंजन बनाने में मक्खन, दूध और क्रीम का भी उपयोग होता है। आयरिश व्यंजनों में आमतौर पर स्थानीय चीजों का उपयोग होता है। इसलिए, हर जगह पर ये व्यंजन अलग-अलग होते हैं। आइए आज हम आपको 4 ऐसे शाकाहारी आयरिश व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो आपको एक बार जरूर आजमाने चाहिए।

#1 बेक्ड आलू यह आयरिश व्यंजन मुख्य रूप से एक खास पकवान के रूप में परोसा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को अच्छे से धोकर ओवन में सेंकें, फिर इसके ऊपर मक्खन लगाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी पसंदीदा टॉपिंग जैसे सावर क्रीम, चटनी या चीज भी डालकर इसे और ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। यह व्यंजन स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है।

#2 कोलकेनॉन यह आयरिश व्यंजन मुख्य रूप से आलू, गोभी, प्याज और दूध जैसी चीजों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबालें और फिर इसे मैश कर लें। अब मक्खन को पिघलाएं और इसमें हरी प्याज डालकर भूनें। इसके बाद इसमें कटा हुआ गोभी का पत्ता डालें और जब तक कि वह नरम न हो जाए, तब तक पकाएं। इसके बाद इसमें मैश किए हुए आलू और दूध डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।

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#3 आयरिश स्टू आयरिश स्टू एक प्रकार का सूप है, जिसमें कई तरह की सब्जियां होती हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करके उसमें प्याज, गाजर, आलू और टमाटर डालकर भूनें। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर 20 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें मक्खन और मैदा मिलाकर पकाएं। अब इसमें पत्तेदार सब्जियां और नमक मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह व्यंजन स्वाद और पोषण का अद्भुत संगम है।

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