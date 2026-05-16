कई सदियों से मंदिरों में बनाए जा रहे हैं ये पारंपरिक व्यंजन, बेहतरीन है स्वाद

भारत में कई मंदिर हैं, जो न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि यहां बनने वाले व्यंजनों के कारण भी मशहूर हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनकी एक लंबी परंपरा भी है। इन व्यंजनों को कई पीढ़ियों से बनाया जा रहा है और इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां और पकाने का तरीका भी सदियों पुराना है। आइए आज हम आपको उन पारंपरिक व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो मंदिरों में बनाए जाते हैं।

#1 तिरुपति लड्डू तिरुपति बालाजी मंदिर में बनने वाले लड्डू को 'प्रसाद' के रूप में बांटा जाता है। यह प्रसाद मंदिर की खासियत है और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी सामग्रियों की मात्रा समान होती है। इन लड्डू को बनाने के लिए पहले चने की दाल को पीसकर आटा तैयार किया जाता है। फिर इसमें घी, चीनी और इलायची का पाउडर मिलाया जाता है और इस मिश्रण को गर्म पानी में मिलाकर इसे लड्डू का आकार दिया जाता है।

#2 तिरुवनंतपुरम का अंबलम यह व्यंजन केरलम के तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभस्वामी मंदिर में बनाया जाता है। इसे मंदिर के एक खास हिस्से में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस अंबलम को बनाने के लिए पहले चने की दाल को धीमी आंच पर भूनकर इसे पीसकर आटे की तरह गूंथा जाता है। अब इस आटे को गर्म पानी में मिलाकर इसे ठंडा किया जाता है, फिर इसमें गुड़ का सिरप मिलाया जाता है।

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#3 तिरुमाला का पुलीहोरा यह व्यंजन भी तिरुपति बालाजी मंदिर में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले चावल को पकाया जाता है और फिर इसमें हल्दी, नमक, सरसों का तेल, काजू, उड़द की दाल, हींग, करी पत्ते और हरी मिर्च मिलाई जाती है। इस मिश्रण को कुछ देर के लिए ढककर रखने के बाद पुलीहोरा को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। बता दें कि इस व्यंजन को बनाने में करीब 5 घंटे लगते हैं।

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