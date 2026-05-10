शहरों में धूल का मुख्य कारण बनती हैं ये चीजें

धूल के कणों के कारण हवा की गुणवत्ता में कमी आती है, जो सांस और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। इसके अलावा यह त्वचा की समस्याओं का कारण भी बन सकती है। इससे बचने के लिए धूल के कारणों को जानना जरूरी है, ताकि समय रहते आप इससे बचाव के लिए कदम उठा सकें। आइए आज हम आपको शहरों में धूल के मुख्य कारणों के बारे में बताते हैं।

#1 निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल निर्माण स्थलों पर धूल के कण सबसे ज्यादा होते हैं। खासकर जब सड़कें, इमारतें या पुल बनाए जा रहे होते हैं, तो इस दौरान काफी धूल उड़ती है। इस धूल में सीमेंट, रेत और दूसरी निर्माण सामग्री होती है, जो सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती है। इसके अलावा निर्माण स्थलों के आसपास भी धूल जमा हो जाती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

#2 सड़कें और फुटपाथ सड़कें और फुटपाथ भी धूल का घर होती हैं। खासतौर से उन जगहों पर जहां गाड़ियों का आना-जाना ज्यादा होता है। गाड़ियां चलते समय अपने टायरों के साथ-साथ इंजन और ब्रेक्स से भी धूल उड़ाती हैं, जो हवा को गंदा करती है। इसके अलावा सड़कें और फुटपाथ भी धूल जमा करते रहते हैं, जो सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही लोगों को धूल से एलर्जी भी हो सकती है।

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#3 उद्योग और कारखाने कारखानों और फैक्टरियां भी धूल का बहुत बड़ा कारण हैं। जहां ये गतिविधियां होती हैं, वहां बहुत ज्यादा धूल होती है। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कारखानों को शहरों से बाहर स्थापित करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इनसे निकलने वाले धुएं और धूल के कण भी हवा को गंदा करते हैं और लोगों को बीमार कर देते हैं।

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