इंसुलिन प्रतिरोध का संकेत दे सकते हैं ये 5 लक्षण, समय रहते पहचानें
क्या है खबर?
इंसुलिन प्रतिरोध एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन के प्रभाव को ठीक से नहीं पहचानतीं। इससे खून में शक्कर का स्तर बढ़ सकता है, जो मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत और लक्षण बताते हैं, जो इस बात का संकेत दे सकते हैं कि आपको इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है। इन लक्षणों की पहचान से समय रहते स्थिति का प्रबंधन करना आसान हो जाएगा।
#1
वजन का बढ़ना
अगर आपका वजन बिना किसी खास कारण के बढ़ रहा है तो यह इंसुलिन प्रतिरोध का एक आम संकेत हो सकता है। खासकर अगर आपका पेट का हिस्सा अधिक फूला हुआ लग रहा हो तो इसे नजरअंदाज न करें। इस स्थिति में शरीर इंसुलिन के प्रभाव को ठीक से पहचान नहीं पाता, जिससे शक्कर का स्तर बढ़ता है और वजन भी बढ़ता है। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके।
#2
थकान महसूस होना
अगर आपको बार-बार थकान महसूस होती है तो यह भी इंसुलिन प्रतिरोध का एक संकेत हो सकता है। खासकर अगर आप सोने के बावजूद भी खुद को थका हुआ महसूस करते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत बता सकता है कि आपका शरीर ठीक से ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। इसके कारण आप मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि स्थिति का पता चल सके।
#3
त्वचा पर काले निशान आना
अगर आपकी गर्दन, कांधों, पीठ और घुटनों के आसपास काले निशान या धब्बे नजर आ रहे हैं तो यह भी इंसुलिन प्रतिरोध का एक आम संकेत हो सकता है। ये निशान आमतौर पर त्वचा की ऊपरी परत पर बनते हैं और इन्हें ऑक्सीडेटेड एसेन्टोसिस कहा जाता है। ये काले निशान इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आपके शरीर में इंसुलिन का स्तर असंतुलित हो रहा है, जो खतरे की घंटी है।
#4
बार-बार बीमार होना
अगर आपको बार-बार बीमारियां हो रही हैं तो इसे सामान्य समझने की गलती न करें। यह भी इंसुलिन प्रतिरोध का एक अहम संकेत हो सकता है। खासकर अगर आप सामान्य फ्लू या सर्दी-जुकाम जैसी छोटी-मोटी बीमारियों से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत बता सकता है कि आपका शरीर ठीक से बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो रहा है। इसके कारण आप कई बीमारियों का शिकार बन सकते हैं।
#5
ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना
अगर आपको ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही है तो यह भी इंसुलिन प्रतिरोध का एक अहम संकेत हो सकता है। खासकर अगर आपको याददाश्त कमजोर हो रही लगती है या चीजें भूलने की समस्या हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत बता सकता है कि आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इसके कारण आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं।