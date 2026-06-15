इंसुलिन प्रतिरोध के 5 लक्षण

इंसुलिन प्रतिरोध का संकेत दे सकते हैं ये 5 लक्षण, समय रहते पहचानें

लेखन सयाली 08:04 pm Jun 15, 202608:04 pm

क्या है खबर?

इंसुलिन प्रतिरोध एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन के प्रभाव को ठीक से नहीं पहचानतीं। इससे खून में शक्कर का स्तर बढ़ सकता है, जो मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत और लक्षण बताते हैं, जो इस बात का संकेत दे सकते हैं कि आपको इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है। इन लक्षणों की पहचान से समय रहते स्थिति का प्रबंधन करना आसान हो जाएगा।