घर पर बनाएं आम की ये लाजवाब मिठाइयां, हर कोई करेगा तारीफ

गर्मियों में आम का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? आम की मिठाइयां न केवल स्वाद में बेहतरीन होती हैं, बल्कि इन्हें घर पर बनाना भी आसान है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आम की मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो बाजार की मिठाइयों से ज्यादा स्वादिष्ट हैं, और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 आम की बर्फी आम की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले आम को अच्छी तरह से पीस लें। इसके बाद एक कढ़ाई में आम का पेस्ट डालें और उसे धीमी आंच पर पकाएं। जब पेस्ट गाढ़ा हो जाए तो उसमें खोया, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर एक थाली में फैलाएं और ठंडा होने दें। जब बर्फी ठंडी हो जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें।

#2 आम के लड्डू आम के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भून लें और उसे एक अलग बर्तन में निकाल लें। अब एक कढ़ाई में आम का पेस्ट डालकर उसे धीमी आंच पर पकाएं। जब यह गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी, इलायची पाउडर और भुना हुआ बेसन मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर लड्डू बनाएं और ठंडा होने दें। इसके बाद लड्डू को परोसें और सभी को खुश करें।

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#3 आम की खीर आम की खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर पानी में भिगो दें। अब दूध को उबालें और उसमें चावल डालकर पकाएं। जब चावल पक जाए तो उसमें पीसा हुआ आम, चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। आपकी आम की खीर तैयार है। इसे ठंडा या गर्म दोनों तरह से परोसें।

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