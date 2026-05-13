घर पर बनाए जा सकते हैं ये मसाले, स्वाद में बढ़ाएंगे चार चांद

मसाले भारतीय खाने का दिल होते हैं। ये हमारे खाने को न केवल स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। बाजार में कई मसाले मिलते हैं, लेकिन घर का बना मसाला सबसे अच्छा होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे मसालों की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#1 दाल मसाला दाल मसाला दालों के खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जीरा, धनिया, हींग, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और तेजपत्ता को बराबर मात्रा में लेकर सुखा भून लें, फिर इन्हें पीसकर पाउडर बना लें। इस मसाले को आप दालों के अलावा सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मसाला आपके खाने को एक नया स्वाद देगा और आपको हर बार अलग-अलग स्वाद का आनंद लेने का मौका देता है।

#2 गरम मसाला गरम मसाला भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। इसे बनाने के लिए आपको दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता, जीरा और धनिया की जरूरत होगी। सभी मसालों को सुखाकर पीस लें और आपका गरम मसाला तैयार हो जाएगा। गरम मसाला न केवल आपके खाने को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि इसमें मौजूद मसाले पाचन तंत्र को भी मजबूत करते हैं। इस मसाले का उपयोग आप किसी भी भारतीय व्यंजन में कर सकते हैं।

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#3 पाव भाजी मसाला पाव भाजी मसाला मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड पाव भाजी का अहम हिस्सा है। इसे बनाने के लिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी पाउडर चाहिए होगा। सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाकर स्टोर करें। इस मिश्रण का उपयोग करके आप अपनी पाव भाजी को एक नया स्वाद दे सकते हैं और इसे और भी लजीज बना सकते हैं।

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