नाश्ते के लिए बेहतरीन हैं सॉरडो ब्रेड की ये रेसिपी, स्वाद में होती हैं लाजवाब
क्या है खबर?
सॉरडो ब्रेड एक खास तरह की ब्रेड है, जिसे बनाने में प्राकृतिक खमीर का इस्तेमाल होता है। यह ब्रेड नाश्ते के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है और मैदे वाली ब्रेड का सेहतमंद विकल्प हो सकती है। आइए आज हम आपको सॉरडो ब्रेड से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन रेसिपी से आपका सुबह का नाश्ता न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि सेहतमंद भी रहेगा।
#1
सॉरडो ब्रेड टोस्ट
सॉरडो ब्रेड टोस्ट बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले सॉरडो ब्रेड की स्लाइस को हल्का-सा सेंक लें। इसके बाद उस पर मक्खन लगाएं और ऊपर थोड़ा-सा शहद डालें। आप चाहें तो इसमें ताजे फल, जैसे केले या सेब के टुकड़े भी डाल सकते हैं। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इसे बनाना आसान और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
#2
एवोकाडो टोस्ट
एवोकाडो टोस्ट एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक पका हुआ एवोकाडो लें और उसे चम्मच से मैश कर लें, फिर उसमें नींबू का रस, नमक और काली मिर्च मिलाएं। अब इस मिश्रण को सेंकी हुई सॉरडो ब्रेड पर फैलाएं। ऊपर से थोड़ी-सी लाल मिर्च के टुकड़े या ओरेगैनो छिड़कें। यह नाश्ता पौष्टिक होने के साथ-साथ खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाना भी आसान है।
#3
बादाम और केले का टोस्ट
बादाम और केले का टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले सॉरडो ब्रेड की स्लाइस पर थोड़ा-सा मूंगफली का मक्खन फैलाएं, फिर उस पर पतले कटे हुए केले रखें और ऊपर से कटे हुए बादाम छिड़कें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा शहद भी डाल सकते हैं। यह नाश्ता पौष्टिक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है। अगर आपको मूंगफली के मक्खन का स्वाद अच्छा नहीं लगता तो आप उसकी जगह पर चॉकलेट स्प्रेड भी लगा सकते हैं।
#4
फ्रेंच टोस्ट
सॉरडो ब्रेड से आप बेहतरीन फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं, जो बच्चों और बड़ों को पसंद आता ही है। इसके लिए सबसे पहले सॉरडो ब्रेड को टुकड़ों में काट लें। इसके बाद उन्हें दूध, वेनिला के अर्क, दालचीनी पाउडर और चीनी वाले मिश्रण में डालकर भीगने दें। इसके बाद इन्हें तवे पर सुनेहरा होने तक सेंक लें। परोसने से पहले ऊपर से चॉकलेट सिरप, मेपल सिरप या फिर शहद डालकर खाएं।