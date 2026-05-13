वर्क फ्रॉम होम के दौरान ज्यादा देर तक बैठने से हो सकती हैं ये समस्याएं

लंबे समय तक बैठकर काम करने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ऐसा करने से कंधे, पीठ और गर्दन में दर्द और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक बैठने से शरीर का वजन भी बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको उन समस्याओं के बारे में बताते हैं, जो लंबे समय तक बैठकर काम करने से हो सकती हैं।

#1 पीठ और गर्दन में दर्द होना लंबे समय तक बैठकर काम करने से पीठ और गर्दन में दर्द होना आम है। खासकर अगर आप कुर्सी पर सीधे बैठते नहीं हैं, तो इससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे दर्द हो सकता है। इसलिए बैठते समय कुर्सी को सही तरीके से एडजस्ट करें और पीठ को सीधा रखें। इसके अतिरिक्त अपने कंप्यूटर स्क्रीन को आंखों के स्तर पर रखें ताकि आपको झुककर देखने की जरूरत न पड़े।

#2 आंखों में जलन होना लंबे समय तक बैठकर काम करने से आंखों में जलन भी हो सकती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार देखने से आंखों की मांसपेशियां थक जाती हैं, जिससे आंखों में जलन और खुजली हो सकती है। इससे बचाव के लिए हर 20 मिनट बाद अपनी आंखों को आराम दें और किसी दूर वस्तु को देखें। इसके अतिरिक्त आंखों को ठंडे पानी से धोएं और अगर समस्या ज्यादा हो रही है, तो आंखों को डॉक्टर से दिखाएं।

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#3 वजन बढ़ना लंबे समय तक बैठकर काम करने से वजन बढ़ना भी एक आम समस्या है। जब आप लगातार बैठते रहते हैं, तो आपके शरीर की कैलोरी जलने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। इसके लिए अपनी दिनचर्या में हल्की-फुल्की कसरत को शामिल करें। आप सुबह-सुबह थोड़ा टहल सकते हैं या फिर कुछ खिंचाव वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खाने-पीने का भी ध्यान रखें।

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#4 पेट फूलना लंबे समय तक बैठकर काम करने से पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है। जब आप लगातार बैठते रहते हैं, तो आपकी आंतों की गति धीमी हो जाती है, जिससे पेट फूल सकता है। इससे बचाव के लिए अपने खाने में रेशेदार खाद्य पदार्थों को शामिल करें। इसके अतिरिक्त रोजाना कुछ मिनट टहलें और भरपूर पानी पिएं। इससे यह समस्या कम हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा।