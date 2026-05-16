बालकनी की सुंदरता बढ़ाने के साथ मच्छरों को दूर रखने में सहायक हैं ये 5 पौधे

मच्छरों के काटने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इन्हें दूर रखने के लिए लोग कई उपाय आजमाते हैं, लेकिन फिर भी ये परेशान करते हैं। अगर आप मच्छर भगाने के लिए रासायनिक उपाय करते हैं तो वह स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। इनसे बचने के लिए बालकनी में कुछ ऐसे पौधे लगाएं, जो मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं। ये पौधे मच्छरों को भगाने के साथ-साथ बालकनी की सुंदरता भी बढ़ाएंगे।

#1 नीम का पौधा नीम का पौधा कई फायदों से भरा होता है, जिस कारण इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में होता है। नीम के पौधे की पत्तियां मच्छरों को दूर भगाने में भी मदद कर सकती हैं। इसके पत्तों का उपयोग आप रसोई में भी कर सकते हैं, क्योंकि यह कई औषधीय गुणों से समृद्ध होता है। नीम का तेल भी मच्छरों से बचाव में सहायक होता है। इसे अपनी बालकनी के साथ-साथ घर के अंदर भी लगाएं।

#2 लेमन ग्रास लेमन ग्रास एक ऐसा पौधा है, जिसकी महक मच्छरों समेत कई कीड़े-मकोड़ों को दूर भगाने में सक्षम होती है। यह आपकी बालकनी को एक अलग ही रूप दे सकता है। इस पौधे की खासियत यह है कि यह कई तरह की बीमारियों के इलाज में भी सहायक होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग चाय बनाने में भी किया जा सकता है। आप इसे सूप और सलाद जैसे अन्य व्यंजनों में भी शामिल कर सकेंगे।

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#3 पुदीना गर्मियों में पुदीने की चाय पीने के लाभ तो आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका उपयोग मच्छर भगाने के लिए भी किया जा सकता है। पुदीने की खुशबू भी मच्छरों को दूर भगाने में सक्षम होती है। अगर आप पुदीने का पौधा लगाते हैं और उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं तो इससे आपकी बालकनी की सुंदरता बढ़ने के साथ-साथ मच्छरों से भी छुटकारा मिल सकता है।

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#4 तुलसी का पौधा तुलसी को कई तरह के फायदों वाला माना जाता है, जिसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में होता है। यह पौधा मच्छरों को दूर भगाने में भी सहायक होता है। तुलसी की महक इतनी तेज होती है कि वह मच्छरों से सहन नहीं होती, जिस कारण वे इसके आसपास नहीं भटकते। अगर आप नियमित रूप से इसकी देखभाल करते हैं तो इससे आपकी बालकनी की सुंदरता बढ़ने के साथ-साथ मच्छरों से छुटकारा मिल सकता है।