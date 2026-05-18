इंदौर के पास मानसून के दौरान पिकनिक के लिए बेहतरीन हैं ये जगहें

मानसून का मौसम अपने रोमांचक माहौल और ताजगी भरी हवा के साथ आता है। इस दौरान इंदौर के आसपास कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। इन जगहों पर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं और बारिश के मौसम की सुंदरता का मजा ले सकते हैं। आइए आज हम आपको इंदौर के पास मानसून में पिकनिक के लिए सबसे अच्छी जगहों के बारे में बताते हैं।

#1 पचमढ़ी पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जो इंदौर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। यहां आप झरने, गुफाएं और हरे-भरे जंगलों का आनंद ले सकते हैं। मानसून में पचमढ़ी की हरियाली और भी बढ़ जाती है, जिससे यह पिकनिक के लिए एक बेहतरीन स्थान बन जाता है। यहां आप ट्रेकिंग, कैंपिंग और तस्वीरें खींचने का भी मजा ले सकते हैं।

#2 महेश्वर महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, जो इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह अपने पुराने किलों और मंदिरों के लिए मशहूर है। मानसून में नर्मदा नदी का पानी बढ़ जाता है, जो इसे और भी खूबसूरत बना देता है। यहां आप महेश्वर किले का भ्रमण कर सकते हैं और स्थानीय हस्तशिल्प बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा महेश्वरी साड़ी भी खरीद सकते हैं।

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#3 ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह भगवान शिव के ओंकारेश्वर मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। मानसून में नर्मदा नदी का पानी बढ़ जाता है, जो इसे और भी आकर्षक बना देता है। यहां आप धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इस जगह पर आप नाव की सवारी कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।

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