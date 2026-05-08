भारत की ये जगहें बिखेरती हैं गंगा आरती का असली जादू, एक बार जरूर जाएं

गंगा आरती गंगा नदी के किनारे की जाती है। इस आरती में दीप जलाकर भगवान को प्रसन्न किया जाता है। यह एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। भारत में कई जगहों पर गंगा आरती होती है, जहां श्रद्धालु शामिल होते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए भारत की प्रमुख जगहों के बारे में जानते हैं, जहां गंगा आरती का अनुभव बेहतरीन है।

#1 हरिद्वार की गंगा आरती हरिद्वार की गंगा आरती हरकी पौड़ी पर होती है। यह आरती गंगा महोत्सव के दौरान खास होती है। यहां हजारों दीप जलाए जाते हैं, जो नदी में तैरते हुए एक सुंदर नजारा प्रस्तुत करते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु मंत्रोच्चारण करते हुए दीप जलाते हैं और गंगा मां से आशीर्वाद मांगते हैं। हरिद्वार की यह आरती एक अनोखा अनुभव है, जो मन को शांति और सुकून प्रदान करता है।

#2 वाराणसी की गंगा आरती वाराणसी की गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पर होती है। यह आरती शाम के समय होती है, जब सूर्यास्त के बाद दीप जलाए जाते हैं और मंत्रोच्चारण किया जाता है। यहां के पुजारी खास परिधान में होते हैं और उनकी गतिविधियां बहुत ही आकर्षक होती हैं। इस आरती में शामिल होना एक अनोखा अनुभव है, जो मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। वाराणसी की यह आरती बहुत ही भव्य और यादगार है।

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#3 ऋषिकेश की गंगा आरती ऋषिकेश की गंगा आरती त्रिवेणी घाट पर होती है। यह आरती सुबह और शाम दोनों समय होती है। यहां के साधु-संत और भक्तजन मिलकर भजनों और मंत्रों का जाप करते हुए दीप जलाते हैं। ऋषिकेश की यह आरती बहुत ही शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। यहां आकर मन को शांति और सुकून मिलता है। ऋषिकेश की यह आरती एक अनोखा अनुभव है, जो मन को शांति और सुकून प्रदान करता है।

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