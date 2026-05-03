विटामिन-C से जुड़े ये 5 भ्रम नहीं हैं सच, जानिए क्या है इनकी हकीकत

विटामिन-C एक ऐसा पोषक तत्व है, जिसके बारे में कई गलतफहमियां प्रचलित हैं। ये भ्रम लोगों को उलझन में डालते हैं और सही जानकारी न होने के कारण वे सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस लेख में हम कुछ आम गलतफहमियों के सच के बारे में बताएंगे, ताकि लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। विटामिन-C की अहमियत को समझना जरूरी है, ताकि हम इसे खान-पान में सही तरीके से शामिल कर सकें।

#1 विटामिन-C से जल्दी ठीक होता है जुकाम बहुत से लोगों का मानना है कि विटामिन-C जुकाम को जल्दी ठीक कर सकता है। हालांकि, वैज्ञानिक शोधों ने यह साबित किया है कि विटामिन-C का सेवन करने से जुकाम की अवधि में बहुत कम ही फर्क पड़ता है। यह सही है कि विटामिन-C शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, लेकिन यह जुकाम को तुरंत ठीक नहीं करता। इसलिए, इसे एक घरेलू नुस्खा मानना गलत होगा।

#2 संतरे ही होते हैं विटामिन-C का एकमात्र स्रोत यह भी एक आम भ्रम है कि संतरे ही विटामिन-C का एकमात्र स्रोत होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई अन्य फल और सब्जियां भी विटामिन-C से भरपूर होती हैं, जैसे कि कीवी, नींबू, स्ट्रॉबेरी, पपीता और टमाटर आदि। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां भी विटामिन-C का अच्छा स्रोत होती हैं। संतरे के अलावा भी कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनसे आप अपनी खाने की आदतों में विटामिन-C शामिल कर सकते हैं।

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#3 केवल मौसमी बीमारियों से बचाता है विटामिन-C विटामिन-C से जुड़ा एक भ्रम यह भी है कि यह केवल मौसमी बीमारियों, जैसे सर्दी-खांसी आदि से बचाता है। हकीकत यह है कि विटामिन-C शरीर की समग्र स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने में मदद करता है। यह शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्वों से लड़ता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा यह शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने में भी मदद करता है।

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#4 प्राकृतिक रूप से विटामिन-C का सेवन करना होता है बेहतर बहुत लोग मानते हैं कि विटामिन-C का सेवन हमेशा प्राकृतिक रूप से ही करना चाहिए, जैसे कि फलों के माध्यम से। हालांकि, वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह साबित किया है कि विटामिन-C की गोलियां भी उतनी ही प्रभावी होती हैं, जितना कि प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाला विटामिन-C। अगर आपको फलों से पर्याप्त विटामिन-C नहीं मिल पा रहा तो गोलियां लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपकी खाने की आदतों में विटामिन-C की कमी पूरी होती है।