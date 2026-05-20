व्यस्त सुबह के लिए आसान हैं ये कोरियाई नाश्ते की रेसिपी, जानिए कैसे बनाएं

कोरियाई खाने का स्वाद और उसकी अनोखी सामग्री के लिए जाना जाता है। इन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। आज हम आपको कोरियाई नाश्ते की कुछ रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और इसे खाकर अपनी व्यस्त सुबहों में भी ताजगी और ऊर्जा पा सकते हैं। वहीं इन रेसिपी को बनाना बहुत आसान है।

#1 कोरियन पनीर स्टर फ्राई पनीर स्टर फ्राई एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे हल्का सा तल लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें लहसुन, अदरक और अपनी पसंदीदा सब्जियां डालें। इसके बाद तले हुए पनीर को इसमें मिलाएं और सोया सॉस, सिरका, शक्कर आदि मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।

#2 कोरियन पैनकेक्स कोरियन पैनकेक्स बनाना बहुत आसान है और यह नाश्ते के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए बेसन, पानी, नमक आदि सामग्री मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल में कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, प्याज, और हरी मिर्च डालें। मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और फिर तवे पर हल्का सा तेल डालकर गोल आकार में फैलाएं। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।

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#3 कोरियन तला चावल कोरियन तला चावल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पहले चावल उबाल लें और ठंडा होने दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें लहसुन, अदरक और अपनी पसंदीदा सब्जियां डालें। इसके बाद उबले हुए चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में सोया सॉस, सिरका, शक्कर आदि मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।

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