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बिना तेल के बनाए जा सकते हैं ये भारतीय स्नैक्स, जानिए रेसिपी
तेल के बिना भी बन सकते हैं ये स्वादिष्ट भारतीय स्नैक्स

बिना तेल के बनाए जा सकते हैं ये भारतीय स्नैक्स, जानिए रेसिपी

लेखन अंशिका शुक्ला
May 07, 2026
06:07 pm
क्या है खबर?

भारतीय स्नैक्स का स्वाद अनोखा होता है, लेकिन इनमें अधिक तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आप बिना तेल वाले स्नैक्स खाने की इच्छा रखते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे भारतीय स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इन स्नैक्स को बनाना आसान है और ये आपके रोजमर्रा के खान-पान में एक नई ताजगी लाएंगे। आइए बिना तेल के बनाए जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी जानें।

#1

मूंग दाल पैनकेक

मूंग दाल पैनकेक एक पौष्टिक और हल्का नाश्ता है। इसे बनाने के लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, फिर उसे पीसकर घोल तैयार करें। इस घोल में हल्दी, नमक और हरी मिर्च मिलाएं। अब तवे को हल्का गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा पानी फैलाएं, फिर घोल डालकर पैनकेक को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गरमागरम परोसें।

#2

साबूदाना टिक्की

साबूदाना टिक्की उपवास के दौरान खाने के लिए लोकप्रिय स्नैक्स में से एक है। इसे बनाने के लिए साबूदाना को पानी में भिगोकर नरम करें। अब उबले हुए आलू, मूंगफली, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार में बनाकर कढ़ाई में तलें। गरमागरम टिक्की को फाफड़ा या आलू की सब्जी के साथ परोसें।

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#3

बेसन का केक

बेसन का केक गुजरात का एक प्रसिद्ध नाश्ता है, जिसे आप कभी भी खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए बेसन को पानी में घोलकर उसमें नमक, हल्दी और ईनो मिलाएं। अब इस घोल को केक पात्र में डालकर भाप पर पकाएं। पकने के बाद केक पर तड़का लगाने के लिए तेल गर्म करके उसमें राई, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। तैयार केक पर तड़का लगाकर उसे नारियल की चटनी के साथ परोसें।

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#4

पालक भजिया

पालक भजिया एक सेहतमंद स्नैक्स है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए पालक की पत्तियों को धोकर साफ करें और छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर बेसन, मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल में पालक मिलाएं और छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर गर्म तेल में तलें। इन्हें गरमागरम परोसें और मजा लें।

#5

गेहूं का उपमा

गेहूं का उपमा एक पौष्टिक और हल्का नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पहले गेहूं को भून लें, फिर उसमें तेल गर्म करके राई, मूंगफली, चना दाल, उड़द दाल और हरी मिर्च डालें। अब इसमें भुना हुआ गेहूं, सब्जियां (जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च) और नमक मिलाकर पकाएं। इसे गरमागरम परोसें। सभी को यह खूब पंसद आएगा।

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