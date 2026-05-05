गर्मियों के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये गर्म जगहें, जल्द बनाएं प्लान

गर्मियों के दौरान कई लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जहां का मौसम ठंडा हो। हालांकि, अगर आप गर्मियों में ऐसी जगहों की बजाय गर्म जगहों पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां गर्मियों के दौरान भी ठंडक का अहसास हो सकता है। आइए आज हम आपको गर्मियों के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन गर्म जगहों के बारे में बताते हैं।

#1 जयपुर (राजस्थान) राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'गुलाबी नगरी' के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने किलों, महलों और हवेलियों के लिए मशहूर है। यहां का मौसम गर्मियों में भी सुहावना रहता है। गर्मियों में जयपुर में घूमने के लिए आमेर किला, हवा महल, जल महल और जंतर मंतर जैसे कई बेहतरीन स्थान हैं। यहां आने वाले लोग स्थानीय बाजारों में खरीदारी का मजा भी ले सकते हैं।

#2 धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। यह जगह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी खास है, क्योंकि यहां दलाई लामा का निवास स्थान भी है। यहां का मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। यहां की पहाड़ियां, झरने और हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

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#3 गोवा गोवा भारत की एक ऐसी जगह है, जहां हर मौसम में लोग आते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में यहां की समुद्र तटों की रौनक ही कुछ अलग होती है। गोवा में आप समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं या फिर पानी के खेलों का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के चर्च और किले भी घूमने के लिए अच्छे विकल्प हैं। यहां की स्थानीय संस्कृति और खान-पान का अनुभव भी आपको एक अलग खुशी देगा।

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#4 अलीबाग (महाराष्ट्र) महाराष्ट्र का अलीबाग मुंबई से थोड़ी दूरी पर स्थित एक छोटा सा शहर है। यह जगह अपने समुद्र तटों और किलों के लिए मशहूर है। अलीबाग में आप आराम कर सकते हैं या फिर किले देखने जा सकते हैं। यहां आने वाले लोग स्थानीय बाजारों में खरीदारी का मजा भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की स्थानीय संस्कृति और खान-पान का अनुभव भी आपको एक अलग खुशी देगा।