गर्मियों के लिए बेस्ट हैं ये घर की बनी आइसक्रीम, जानिए रेसिपी

गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ अलग है, लेकिन बाजार की आइसक्रीम में कृत्रिम फ्लेवर और रंग होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते। ऐसे में अगर आप स्वाद के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको घर पर बनने वाली आइसक्रीम की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें कुछ ही मिनट में बनाया जा सकता है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं।

#1 आम की आइसक्रीम आम की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में आम के गूदे को पीस लें, फिर इसमें दूध, चीनी और क्रीम मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें। अब इस मिश्रण को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इससे निकालकर परोसें। यह आइसक्रीम बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी और इसमें मौजूद आम की तासीर ठंडी होती है।

#2 मलाई आइसक्रीम मलाई आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में मलाई, चीनी और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। अब इस मिश्रण को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। हर आधे घंटे में इसे निकालकर मिलाएं ताकि इसमें बर्फ न बने और यह अच्छी तरह से जम जाए। करीब 6-8 घंटे बाद आपकी मलाई आइसक्रीम तैयार हो जाएगी, जिसे आप परिवार और दोस्तों के साथ मजा ले सकते हैं।

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#3 रबड़ी आइसक्रीम सबसे पहले एक पैन में दूध को उबालें और जब यह आधा रह जाए तो उसमें चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। अब इसमें इलायची पाउडर और केसर मिलाएं और गैस बंद कर दें। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करके फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। जब आइसक्रीम जम जाए तो इसे निकालकर फेंट लें, फिर दोबारा फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। ऐसा दो-तीन बार करें और फिर इसे परोसें।

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#4 अनानास आइसक्रीम अनानास आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले अनानास को छोटे टुकड़ों को काटकर पीस लें, फिर इसमें गाढ़ा दूध, क्रीम और थोड़ा-सा दूध मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। हर आधे घंटे में इसे निकालकर मिलाएं ताकि इसमें बर्फ न बने और यह अच्छी तरह से जम जाए। करीब 6-8 घंटे बाद आपकी अनानास आइसक्रीम तैयार हो जाएगी, जिसका आप परिवार और दोस्तों के साथ मजा ले सकते हैं।