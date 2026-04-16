क्यूबेक सिटी की ये ऐतिहासिक सड़कें हैं घूमने के लिए बेहतरीन
क्या है खबर?
कनाडा के क्यूबेक शहर में कई ऐतिहासिक और खूबसूरत सड़कें हैं, जो आपको अतीत की यात्रा पर ले जाती हैं। इन सड़कों पर चलना एक अनोखा अनुभव है, जहां आप पुराने समय की झलक पा सकते हैं। यहां की इमारतें, संस्कृति और इतिहास आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। आइए क्यूबेक सिटी की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक सड़कों के बारे में जानते हैं, जो आपके यात्रा कार्यक्रम में शामिल होनी चाहिए।
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पुराना क्यूबेक
पुराना क्यूबेक एक ऐसी जगह है, जो अपने पुराने समय की याद दिलाती है। यह जगह विश्व धरोहर स्थल के रूप में जानी जाती है। यहां की पत्थरों से बनी दीवारें, संकरी गलियां और पुराने घर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहां से सेंट लॉरेंस नदी का दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कई छोटे-बड़े कैफे और दुकानें भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का आनंद ले सकते हैं।
#2
ग्रांडे अल्ली
ग्रांडे अल्ली सड़कें अपने शानदार खाने-पीने की जगहों और दुकानों के लिए मशहूर है। यह सड़क पुराने क्यूबेक से शुरू होकर संसद भवन तक जाती है। यहां पर हर साल कई त्योहार और कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। अगर आप रात की जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं तो ग्रांडे अल्ली आपके लिए बेहतरीन जगह है। यहां पर आपको अलग-अलग तरह के व्यंजन और पेय पदार्थ मिलेंगे, जो आपकी शाम को खास बना देंगे।
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सेंट-जीन सड़क
सेंट-जीन सड़क क्यूबेक सिटी की सबसे पुरानी और व्यस्ततम सड़कों में से एक है। इस सड़क पर आपको कई अलग-अलग प्रकार की दुकानें, कैफे और खाने-पीने की जगहें मिलेंगी, जहां से आप स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं या स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। यहां पर हर साल कई त्योहार और कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसके अलावा सेंट-जीन सड़क पर स्थित कैफे और खाने-पीने की जगहों में बैठकर आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।
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पोर्ट-ड्रॉइट
पोर्ट-ड्रॉइट सड़कें नदी किनारे स्थित है, जहां से आप नाव द्वारा शहर का भ्रमण कर सकते हैं। इस दौरान आपको शहर के कई प्रमुख स्थलों जैसे कि कैसल फ्रंटेनैक, पुराने किले आदि को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर स्थित खाने-पीने की जगहों में बैठकर आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। इस तरह इन सभी ऐतिहासिक सड़कों पर चलना न केवल रोमांचक बल्कि ज्ञानवर्धक भी हो सकता है।