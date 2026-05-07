स्नैक्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं ये सेहतमंद डिप्स, जानिए रेसिपी

स्नैक्स का मजा बिना किसी डिप के अधूरा सा लगता है। हालांकि, हर बार बाजार से मिलने वाली डिप्स खरीदना महंगा पड़ सकता है और इनमें मिलावट जैसे हानिकारक तत्व भी हो सकते हैं। ऐसे में घर पर कुछ सेहतमंद डिप्स बनाकर खाई जाए तो यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होगी। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी डिप्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1 पुदीने की चटनी सबसे पहले पुदीने के पत्तों और हरी मिर्च को मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इसमें बारीक कटी प्याज, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटा खीरा, बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा-सा नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। ध्यान रखें कि इस चटनी को बनाते समय पुदीने के पत्तों को ज्यादा नहीं पीसना है। यह डिप पापड़ी, समोसा और अन्य स्ट्रीट फूड्स के साथ खाने में काफी अच्छी लगती है।

#2 पुदीने और धनिया की चटनी सबसे पहले पुदीने के पत्ते और हरे धनिये को मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें बारीक कटा प्याज, बारीक कटी टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा-सा नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। इस चटनी को बनाते समय पुदीने के पत्तों और हरे धनिये को ज्यादा नहीं पीसना है। यह डिप पापड़ी, समोसा और अन्य स्ट्रीट फूड्स के साथ खाने में काफी अच्छी लगती है।

Advertisement