मौसमी झड़ते बालों की समस्या

मौसमी झड़ते बालों की समस्या से राहत दिलाने में सहायक हैं ये खाद्य पदार्थ

लेखन सयाली 12:45 pm Jun 23, 202612:45 pm

क्या है खबर?

झड़ते बालों की समस्या हर मौसम में होती है, लेकिन बरसात और सर्दियों में यह अधिक होती है। इसका मुख्य कारण है कि बरसात के दौरान नमी बढ़ जाती है, जिससे सिर पर तेल और गंदगी जम जाती है। सर्दियों में सूखी हवा बालों को कमजोर करती है। ऐसे में मौसमी झड़ते बालों से छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ सेहतमंद खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ आपके लिए फायदेमंद रहेंगे।