मौसमी झड़ते बालों की समस्या से राहत दिलाने में सहायक हैं ये खाद्य पदार्थ
क्या है खबर?
झड़ते बालों की समस्या हर मौसम में होती है, लेकिन बरसात और सर्दियों में यह अधिक होती है। इसका मुख्य कारण है कि बरसात के दौरान नमी बढ़ जाती है, जिससे सिर पर तेल और गंदगी जम जाती है। सर्दियों में सूखी हवा बालों को कमजोर करती है। ऐसे में मौसमी झड़ते बालों से छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ सेहतमंद खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ आपके लिए फायदेमंद रहेंगे।
#1
पालक
पालक में आयरन, फाइबर, विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-K और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें मौजूद आयरन और विटामिन-B बालों के विकास के लिए जरूरी प्रोटीन के उत्पादन में मदद करते हैं। इसके अलावा पालक में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट बालों के विकास को रोकने वाले हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। आप पालक का साग या सलाद बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसे सब्जी और स्मूदी आदि में मिलाकर भी खा सकते हैं।
#2
गाजर
गाजर में बीटा-कैरोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर में विटामिन-A में बदल जाती है। यह विटामिन बालों के विकास के लिए जरूरी है। गाजर में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले हानिकारक तत्वों से भी लड़ते हैं। इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन और विटामिन-A से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों को टूटने से बचाते हैं। गाजर का जूस या सलाद बनाकर इसका सेवन करें।
#3
अंजीर
अंजीर में एंटी-ऑक्सीडेंट के साथ विटामिन-C, विटामिन-B6, फोलेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और ओमेगा-3 जैसे कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा अंजीर में मौजूद फाइबर बालों को टूटने से बचाने में भी मदद करता है। लाभ के लिए अंजीर को रातभर पानी में भिगोकर उसका सेवन करें या इसे अपनी खाने की आदतों में शामिल करें।
#4
मेवे
बादाम, अखरोट और काजू जैसे मेवों में विटामिन-E, जिंक, सेलेनियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर बालों को टूटने से बचाने और उन्हें मजबूती प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मेवे में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले हानिकारक तत्वों से भी लड़ते हैं। लाभ के लिए रोजाना कुछ मेवे खाएं। आप इन्हें अपनी पसंद के व्यंजनों में भी शामिल कर सकते हैं।