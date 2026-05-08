गंगा नदी के किनारे मौजूद हैं ये प्रसिद्ध मंदिर, जरूर करें दर्शन

गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। यह नदी कई राज्यों से गुजरते हुए बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में जाकर समाप्त होती है। गंगा नदी के किनारे कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। आइए आज हम आपको गंगा नदी के किनारे स्थित ऐसे मंदिरों के बारे में बताते हैं, जहां जाकर आपको सुकून और शांति का अनुभव हो सकता है।

#1 त्रिवेणी संगम मंदिर (प्रयागराज) त्रिवेणी संगम मंदिर प्रयागराज में स्थित है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। यह मंदिर उन लोगों के लिए है, जो संगम पर आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान करते हैं। यह मंदिर संगम के किनारे स्थित है और यहां से संगम का दृश्य बहुत सुंदर दिखता है। यहां आकर श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान करते हैं और फिर पूजा-पाठ करते हैं। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है।

#2 घाटशिला मंदिर (झारखंड) घाटशिला मंदिर झारखंड में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-पाठ करने आते हैं। घाटशिला मंदिर की खासियत यह है कि यहां से गंगा नदी का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहां आकर श्रद्धालु शांति और सुकून का अनुभव करते हैं।

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#3 हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) हरिद्वार उत्तर प्रदेश में स्थित गंगा नदी का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु कुंभ मेले और गंगा आरती देखने आते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट है, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं और पूजा-पाठ करते हैं। यहां की गंगा आरती बहुत ही मनमोहक और आकर्षक है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

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