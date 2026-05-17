ये प्रसिद्ध भारतीय स्ट्रीट फूड एक समय पर थे शाही व्यंजन, जानिए इनकी खास बातें

भारत में सड़क किनारे मिलने वाले खाने की संस्कृति बहुत समृद्ध है और यह देश की विविधता और समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ ऐसे व्यंजन हैं, जो एक समय में शाही रसोई का हिस्सा रहे हैं। यहां हम आपको ऐसे प्रसिद्ध भारतीय स्ट्रीट फूड के बारे में बताएंगे, जो एक समय पर शाही व्यंजन हुआ करते थे और आज भी स्वाद और खुशबू में बेजोड़ हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 पाव भाजी पाव भाजी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इतिहास शाही रसोई से जुड़ा है? यह व्यंजन महाराजाओं और रजवाड़ों के लिए बनाया जाता था, जो इसे बड़े शौक से खाते थे। पाव भाजी में ताजगी और स्वाद का बेहतरीन मेल होता है और इसे बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सब्जियां ताजा और अच्छी हों।

#2 समोसा समोसा एक ऐसा नाश्ता है, जिसे हर कोई पसंद करता है। यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पुणे जैसे शहरों में बहुत ही लोकप्रिय है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि समोसा भी एक समय में शाही व्यंजन था? मध्य एशियाई व्यापारियों द्वारा 10वीं शताब्दी से पहले इसे भारत में लाया गया था। यह मूल रूप से एक शाही व्यंजन हुआ करता था, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और मेवे भरे जाते थे।

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#3 गलावट कबाब लखनऊ के गलावट कबाब लोगों के दिलों पर राज करते हैं और बहुत लजीज लगते हैं। एक समय ऐसा भी था, जब यह कबाब केवल नवाबों को ही नसीब होता था। लखनऊ के नवाबों की रसोई में तैयार किया गया यह मुंह में घुल जाने वाला कबाब मूल रूप से एक बूढ़े, दांतविहीन नवाब के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। यह इतना मुलायम होता है कि इसे नवाब बिना दांतों के भी खा पाते थे।

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