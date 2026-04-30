गर्मियों में ठंडक का एहसास दिलाने में मदद करते हैं ये पेय, जानिए रेसिपी

गर्मियों में दिन काफी लंबे होते हैं और सूरज की किरणें तेज होती हैं, जिससे गर्मी और उमस बढ़ जाती है। हालांकि, कुछ पेय ऐसे हैं, जो आपको दिनभर तरोताजा रख सकते हैं। इन पेय को बनाने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगता है और आप इन्हें घर पर आसानी से बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय की विधि बताते हैं, जो गर्मियों में घर पर बनाना आसान है।

#1 आम पना आम पना एक लोकप्रिय पेय है, जो कच्चे आम से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसे पानी, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और चीनी के साथ मिलाकर ठंडा करें। आम पना को बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें विटामिन-C भी होता है, जो शरीर की रक्षा करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

#2 बेल का शरबत बेल का शरबत एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जिसे बेल फल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेल को धोकर उसके गूदे को निकाल लें, फिर इसे पानी, चीनी और इलायची पाउडर के साथ मिलाकर अच्छे से फेंटें। अब इस मिश्रण को छानकर गिलास में डालें और बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन-A और विटामिन-C भी होते हैं।

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#3 नारियल पानी और नींबू का मिश्रण नारियल पानी और नींबू का मिश्रण एक ताजगी भरा पेय है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक नारियल पानी में ताजे नींबू का रस निचोड़ें, फिर इसमें थोड़ा शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से फेंट लें ताकि शहद अच्छी तरह मिल जाए। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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#4 तुलसी बीज का शरबत तुलसी बीज का शरबत एक सेहतमंद पेय है, जिसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तुलसी के बीजों को पानी में भिगोएं, फिर इन्हें ठंडे नारियल पानी या साधारण पानी में मिलाएं। अब इसमें शहद या चीनी मिलाकर अच्छे से फेंट लें। अंत में इस मिश्रण को ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।