बिहार की संस्कृति को दर्शाते हैं ये व्यंजन, जानिए इनकी रेसिपी

बिहार भारत का एक ऐतिहासिक राज्य है, जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। बिहार के लोग अपने खाने में स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हैं और पारंपरिक तरीकों से पकाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो बिहार की संस्कृति को दर्शाते हैं और इन्हें घर पर बनाना आसान है।

#1 लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा बिहार का सबसे मशहूर व्यंजन है। इसमें गेहूं के आटे से बनी गोल-गोल छोटी रोटियां होती हैं, जिन्हें तंदूर में पकाया जाता है। इन्हें चोखे के साथ परोसा जाता है, जो बैंगन, आलू और टमाटर का मिश्रण होता है। इसे बनाने के लिए पहले आटे में घी और नमक मिलाकर गूंथ लें, फिर छोटी-छोटी गोलियां बनाकर तंदूर में पकाएं। अब बैंगन को भूनकर मैश करें, आलू और टमाटर को उबालकर मिलाएं और मसाले डालें।

#2 सत्तू का पराठा सत्तू का पराठा बिहार का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में भुने चने का पाउडर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर गूंथा जाता है। अब इस मिश्रण को बेलकर तवे पर घी या तेल लगाकर पकाया जाता है। यह पराठा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भरपूर है और इसे दही या अचार के साथ खाया जा सकता है।

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#3 खाजा खाजा बिहार की एक लोकप्रिय मिठाई है, जो त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए पहले मैदे को घी में गूंथा जाता है, फिर इसे बेलकर कई परतें बनाई जाती हैं। इन परतों को आटा और घी के मिश्रण से बनाया जाता है, जिससे खाजा कुरकुरा बनता है। अब इसे तेल में तलकर चीनी की चाशनी में डूबो दिया जाता है। यह मिठाई कुरकुरी और मीठी होती है।

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#4 ठेकुआ ठेकुआ बिहार का एक पारंपरिक नाश्ता है, जिसे त्योहारों पर विशेष रूप से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे, चावल के आटे, गुड़, नारियल और मेवों का उपयोग होता है। सबसे पहले इन सभी सामग्रियों को मिलाकर आटा गूंथा जाता है, फिर छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर तेल में तल दिए जाते हैं। ठेकुआ को पूजा-पाठ या अन्य समारोहों में प्रसाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है।