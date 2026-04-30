गर्मियों के दौरान कम तेल में बनाएं ये 5 व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

गर्मियों में तेल से बने व्यंजनों का सेवन करना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता है। इसका कारण है कि गर्मियों के दौरान ज्यादा तेल से बना खाना पाचन को धीमा कर देता है और इससे शरीर में जलन भी बढ़ सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि बताते हैं, जिन्हें आप कम तेल में बनाकर खा सकते हैं और ये गर्मियों के दौरान भी आपको स्वादिष्ट लगेंगे।

#1 दाल का हलवा दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा देसी घी गर्म करके उसमें आधी कटोरी मूंग दाल डालें। दाल के हलवे के लिए मूंग दाल को रातभर के लिए भिगोकर पीसकर पेस्ट बनाएं, फिर इसे पैन में डालें। अब इसमें पानी, चीनी, इलायची का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं और जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 पनीर की टिक्की सबसे पहले पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च और उबले आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा मैदा और मैश किया हुआ पनीर और मैश किया हुआ आलू, हरा धनिया और नींबू का रस मिलाकर मिश्रण तैयार करें। फिर इस मिश्रण से टिक्कियां बनाकर तवे पर हल्का तेल लगाकर पकाएं।

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#3 आलू का चिल्ला सबसे पहले 2-3 उबले आलू लेकर उन्हें छीलकर मैश कर लें। अब एक कटोरे में मैश आलू, थोड़ा बेसन, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से छोटे-छोटे चिल्ले बनाकर तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक पकाएं। आखिर में गर्मागर्म चिल्लों को हरी चटनी के साथ परोसें।

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#4 खीरे की खिचड़ी सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें जीरा और हींग डालकर भूनें, फिर इसमें बारीक कटी प्याज, बारीक कटी टमाटर, कदूकस किया हुआ अदरक-लहसुन और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर मिलाएं। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और थोड़ा पानी मिलाकर मिश्रण को 1 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें धोकर भिगोई हुई मूंग दाल, चावल और कद्दूकस किया हुआ खीरा डालकर 2 सीटी आने तक पकाएं।