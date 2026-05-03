तवे पर बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जो उंगलियां चाटने पर कर देंगे मजबूर

तवा भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रोटी और पराठा बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि तवे पर सिर्फ रोटी ही नहीं, बल्कि कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको तवे पर बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खान-पान का मजा दोगुना कर देंगे और आपके मेहमानों को भी पसंद आएंगे।

#1 तवा पुलाव तवा पुलाव एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को उबाल लें और अलग रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी डालें। फिर प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें उबले हुए चावल डालें और साथ ही अपनी पसंदीदा सब्जियां, जैसे गाजर, मटर और शिमला मिर्च मिलाएं। अंत में धनिया से सजाकर गर्मा-गर्म परोसें।

#2 तवा ब्रेड पकोड़ा तवा ब्रेड पकोड़ा एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेसन में नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर घोल तैयार करें। ब्रेड के स्लाइस को बीच से काटकर उसमें आलू का मसाला भर लें, जिसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक शामिल हों। इसके बाद इस भरी हुई ब्रेड को बेसन के घोल में डुबोकर तवे पर तेल के साथ सुनहरा होने तक सेंक लें।

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#3 तवा पनीर टिक्का अगर आप पनीर पसंद करते हैं तो तवे पर बनाया गया पनीर टिक्का जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों, जैसे लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर आदि में मिलाकर मेरिनेट करें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इसमें मेरिनेटेड पनीर डालें। इसे अच्छे से पकने तक पकाएं। फिर इसे तवे पर डालकर दोनों ओर से सुनहरा होने तक सेंके। अंत में धनिया और नींबू से सजाकर गर्मा-गर्म परोसें।

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