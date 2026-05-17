आजकल 20 से 40 साल वालों को पड़ रहा है दिल का दौरा, जानिए इसके कारण

आजकल दिल के दौरे की खबरें सुनना आम हो गया है, खासकर जो अब युवाओं में भी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। 20 से 40 साल के लोगों में दिल के दौरे की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम कुछ मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे, जो इस समस्या को बढ़ावा दे सकते हैं और जानेंगे कि इनसे कैसे निपटा जा सकता है।

#1 खराब खाने की आदतें खराब खान-पान की आदतें दिल के दौरे का एक बड़ा कारण हो सकती हैं। फास्ट फूड, अधिक तला हुआ खाना और पैकेट वाले खाने का सेवन बढ़ रहा है, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर भी प्रभावित हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने खाने में फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें, ताकि आपका दिल स्वस्थ रहे और आप कई बीमारियों से बचे रह सकें।

#2 तनाव का बढ़ता स्तर आजकल की जीवनशैली में तनाव एक आम समस्या बन गई है। काम का दबाव, व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं और सामाजिक दबाव आदि कारणों से तनाव बढ़ता जा रहा है। यह दिल की धड़कन को प्रभावित कर सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग, और नियमित व्यायाम जैसे उपाय अपनाने चाहिए। इसके अलावा समय-समय पर आराम करना और प्रिय लोगों के साथ समय बिताना भी फायदेमंद हो सकता है।

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#3 शारीरिक सक्रियता की कमी आजकल लोग बहुत कम शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं। ऑफिस का काम, मोबाइल फोन का उपयोग और TV देखना आदि कारणों से शारीरिक सक्रियता कम हो गई है। इससे वजन बढ़ सकता है, जो दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। नियमित रूप से चलना-फिरना, व्यायाम करना या किसी खेल का अभ्यास करना दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा घर के छोटे-मोटे काम भी शारीरिक सक्रियता का हिस्सा हो सकते हैं।

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#4 धूम्रपान और शराब का सेवन धूम्रपान और शराब का सेवन भी दिल की सेहत को प्रभावित करता है। ये आदतें रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे रक्त संचार खराब होता है और दिल के दौरे का खतरा बढ़ता है। इनसे होने वाले नुकसान को देखते हुए इन्हें छोड़ना ही बेहतर है। इसके बजाय स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं और नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाते रहें. ताकि किसी भी समस्या का समय पर पता चल सके और उसका इलाज किया जा सके।