गर्मियों के लिए बेहतरीन हैं चीकू के ये ठंडे पेय, बुझाएंगे प्यास और देंगे भरपूर ताजगी

चीकू एक स्वादिष्ट फल है, जो गर्मियों के दौरान बाजारों में आसानी से मिल जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको चीकू से बनाए जाने वाले कुछ पेय की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इन पेय का सेवन आपको तरोताजा रखने में मदद करेगा और गर्मियों से राहत दिलाएगा।

#1 चीकू की ठंडाई चीकू की ठंडाई एक खास पेय है, जिसे आप विशेष अवसरों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चीकू को छीलकर उसके गूदे को मिक्सी में पीस लें। फिर इसमें बादाम, पिस्ता, सौंफ और गुलाब जल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडे पानी में मिलाएं और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद सूखे मेवे भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।

#2 चीकू मॉकटेल चीकू मॉकटेल एक बढ़िया पेय है, जिसे आप किसी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चीकू का गूदा निकालें और उसे नींबू के रस, पुदीने की पत्तियों और शहद के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडे सोडा वाले पानी में डालें और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह मॉकटेल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद नींबू और पुदीना आपके पेट को ठंडक पहुंचाते हैं।

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#3 चीकू मिल्कशेक चीकू मिल्कशेक एक आसान और जल्दी बनने वाला पेय है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चीकू को छीलकर उसके गूदे को मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें ठंडा दूध डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ी-सी शक्कर या शहद डालें और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह मिल्कशेक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद दूध भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।

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