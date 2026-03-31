स्कॉटलैंड के ये 4 किले हैं बहुत खूबसूरत, यात्रा में शामिल करने से मिलेगा शानदार अनुभव
क्या है खबर?
स्कॉटलैंड के किले अपनी ऐतिहासिकता और वास्तुकला के लिए मशहूर हैं। ये किले न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि इनमें इतिहास की झलक भी मिलती है। यहां के किलों में घूमना एक अनोखा अनुभव है, जो आपको अतीत की ओर ले जाता है। अगर आप इतिहास और वास्तुकला के शौकीन हैं तो इन किलों की यात्रा आपके लिए यादगार हो सकती है। आइए स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध किलों के बारे में जानते हैं।
#1
स्टर्लिंग का किला
स्टर्लिंग का किला स्कॉटलैंड का दूसरा सबसे बड़ा किला है। यह स्टर्लिंग शहर में स्थित है और इसे 'स्कॉटलैंड का गहना' भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण 15वीं सदी में हुआ था और यह स्कॉटलैंड के राजाओं के लिए एक अहम जगह थी। यहां पर स्कॉटलैंड के इतिहास से जुड़ी कई चीजें रखी गई हैं, जिन्हें देखकर आप अतीत की ओर लौट जाएंगे। इसके अलावा यहां पर एक सुंदर बगीचा भी है, जहां आप सैर कर सकते हैं।
#2
एडिनबर्ग का किला
एडिनबर्ग का किला स्कॉटलैंड का सबसे मशहूर किला है। यह एडिनबर्ग शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है और यहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। इस किले में स्कॉटलैंड के राजाओं की ताजपोशी की रस्में होती थीं। यहां पर स्कॉटलैंड की सबसे पुरानी तोप भी रखी गई है, जिसे 'मोर्डन' कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर 'डेस्टिनी का पत्थर' भी रखा गया है, जिसे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच विवादित माना जाता था।
#3
किल्चर्नन का किला
किल्चर्नन का किला एक बेहद खूबसूरत जगह पर स्थित है, जहां पर आपको प्रकृति के साथ-साथ इतिहास का आनंद मिलेगा। यह किला लोच लुमोंड झील के किनारे स्थित है और इसकी बनावट बहुत ही आकर्षक है। यहां पर आप प्रकृति की सुंदरता के साथ-साथ किले की भव्यता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां का शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव देगा। यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी आदर्श है।
#4
क्रेग्स पर्वत
क्रेग्स पर्वत एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर स्थित छोटे-छोटे घर बहुत ही सुंदर दिखते हैं। यहां पर आप ट्रेकिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ स्कॉटलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। इन सभी जगहों की यात्रा करके आप न केवल स्कॉटलैंड की संस्कृति, बल्कि उसकी ऐतिहासिक धरोहर से भी रूबरू हो सकते हैं। अगर आप अगली बार किसी यात्रा पर जाएं तो इन सभी जगहों को अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाएं।