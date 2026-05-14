महाराष्ट्र में हैं ये 5 खूबसूरत किले, सप्ताह के अंत पर घूमने के लिए हैं बेहतरीन

महाराष्ट्र अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां कई पुराने किले हैं, जो पुरानी शान और वास्तुकला का परिचय देते हैं। ये किले न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि इनमें छिपी कहानियां भी बहुत रोचक हैं। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं या पुरानी इमारतों में रुचि रखते हैं, तो महाराष्ट्र के ये किले आपके लिए एक आदर्श गंतव्य हो सकते हैं। आइए इन 5 खूबसूरत किलों के बारे में जानते हैं।

#1 रायगढ़ किला रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है और यह छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करता था। यह किला समुद्र तल से लगभग 1,400 मीटर ऊंचाई पर है और यहां से चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनोहारी है। इस किले में शिवाजी महाराज का दरबार हॉल, रानी का बाग, और तोपखाना आदि देखने लायक स्थल हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है।

#2 सिंधुदुर्ग किला सिंधुदुर्ग किला मालवण समुद्र तट पर स्थित है। यह किला समुद्र के बीच एक छोटे द्वीप पर बनाया गया था और इसे शिवाजी महाराज ने बनवाया था। इस किले में 42 तोपें स्थापित थीं, जिनमें से कुछ आज भी देखने को मिलती हैं। यहां पहुंचने के लिए नाव का उपयोग करना पड़ता है। इस किले से समुद्र का दृश्य बेहद सुंदर है और यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल हो सकता है।

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#3 विजयदुर्ग किला विजयदुर्ग किला कोंकण तट पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे पुर्तगालियों ने बनवाया था। इस किले में एक पुरानी जेल, गोदामें और तोपखाना शामिल हैं। इस किले तक पहुंचने के लिए आपको नाव का उपयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि यह समुद्र के बीच स्थित है। इस किले से समुद्र का दृश्य बेहद खूबसूरत है और यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल हो सकता है।

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#4 जंजीरा किला जंजीरा किला अहमदनगर जिले में स्थित एक पुराना किला है, जिसे सुलतान बहलुल खान ने बनवाया था। यह किला अपनी अनोखी बनावट और संरचना के लिए जाना जाता है। इस किले में 500 से अधिक तोपें स्थापित थीं, जिनमें से कुछ आज भी देखने को मिलती हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको नाव का उपयोग करना पड़ता है। इस किले से आसपास का दृश्य बहुत ही आकर्षक है।