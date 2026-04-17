भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा करने के लिए ये हैं 5 बेहतरीन जगहें

भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। यह न केवल खर्च बचाने का एक अच्छा तरीका है, बल्कि नई संस्कृतियों और जीवनशैली को जानने का भी मौका देता है। यहां हम कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इन देशों की यात्रा करना आसान और मजेदार हो सकता है, इसलिए इनका चयन सोच-समझकर करें।

#1 थाईलैंड थाईलैंड एक खूबसूरत देश है, जहां आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तट और पुराने मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारकों को थाईलैंड आने के लिए 15 दिनों का आगमन पर वीजा मिलता है, जिससे आप आसानी से यहां की यात्रा कर सकते हैं। बैंकॉक, पटाया और फुकेत जैसे स्थानों की यात्रा करना थाईलैंड में एक यादगार अनुभव हो सकता है।

#2 मालदीव मालदीव एक द्वीप समूह है जो अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों और नीले पानी के लिए जाना जाता है। यहां भारतीय पासपोर्ट धारकों को 90 दिनों का आगमन पर वीजा मिलता है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के यहां आ सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, पानी के नीचे वाले रिसॉर्ट्स और शांत वातावरण पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। मालदीव की यात्रा एक अनोखा अनुभव हो सकता है।

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#3 नेपाल नेपाल भारतीयों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है क्योंकि यहां जाने के लिए किसी भी प्रकार के वीजा की आवश्यकता नहीं होती। यह देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है और यहां कई प्रसिद्ध पर्वत चोटियां स्थित हैं, जिनमें एवरस्टीन भी शामिल है। इसके अलावा नेपाल में कई ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थलों का भी भंडार है। यहां की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है।

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#4 भूटान भूटान भारतीयों के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है क्योंकि यहां जाने के लिए किसी भी प्रकार के वीजा की आवश्यकता नहीं होती। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। भूटान में पैदल यात्रा करने वालों के लिए कई अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां कई पुराने स्थल और धार्मिक स्थानों का भी भंडार है।