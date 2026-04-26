सूखे मेवों को लेकर हैं ये 5 भ्रम, जानिए इनमें कितनी है सच्चाई

सूखा मेवा एक पौष्टिक नाश्ते का विकल्प हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। हालांकि, कई लोग सूखे मेवों को लेकर कुछ भ्रम फैलाते हैं, जिनसे सच-झूठ जानना जरूरी है। इस लेख में हम सूखे मेवों से जुड़े पांच प्रमुख भ्रमों और उनकी सच्चाई जानेंगे। सूखे मेवे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इन्हें अपनी भोजन सूची में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

#1 भ्रम- सूखे मेवे ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं यह सबसे आम भ्रम है कि सूखे मेवे ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं। हां, सूखे मेवों में ऊर्जा होती है, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने और कौन से सूखे मेवे खा रहे हैं। अगर आप सीमित मात्रा में सूखे मेवे खाते हैं, तो इनमें मौजूद पोषक तत्व आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में खाना चाहिए।

#2 भ्रम- सूखे मेवे मोटापा बढ़ाते हैं बहुत से लोग मानते हैं कि सूखे मेवे मोटापा बढ़ाते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सही मात्रा में और सही प्रकार के सूखे मेवे खाने से वजन नहीं बढ़ता। दरअसल, सूखे मेवे विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए इन्हें अपनी भोजन सूची में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा इनमें मौजूद पोषक तत्व वजन नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं।

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#3 भ्रम- सभी सूखे मेवे एक जैसे होते हैं यह भी एक सामान्य भ्रम है कि सभी सूखे मेवे एक जैसे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अलग-अलग प्रकार के सूखे मेवे अलग-अलग पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और उनके फायदे भी अलग होते हैं। उदाहरण के लिए बादाम विटामिन-ई का अच्छा स्रोत है, जबकि अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के सूखे मेवों का सेवन करना चाहिए ताकि शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।

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#4 भ्रम- सूखे मेवे हमेशा महंगे होते हैं कई लोग मानते हैं कि सूखे मेवे हमेशा महंगे होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। बाजार में सस्ते और महंगे दोनों तरह के सूखे मेवे उपलब्ध होते हैं। अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो सस्ते और अच्छे सूखे मेवे खरीद सकते हैं। इसके अलावा सूखे मेवे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, जिससे उन्हें खरीदना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है।