कामकाजी महिलाओं के लिए आसान हैं ये एयर फ्रायर रेसिपी, जानिए कैसे बनाएं

एयर फ्रायर एक ऐसा उपकरण है, जो कम तेल में तले हुए खाने का स्वाद देता है। यह विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत मददगार है, क्योंकि यह जल्दी और आसानी से खाना बनाता है। इस लेख में हम कुछ आसान और पौष्टिक एयर फ्रायर रेसिपी साझा करेंगे, जिन्हें आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी बना सकती हैं। इन रेसिपी को अपनाकर आप स्वादिष्ट और सेहतमंद भोजन का आनंद ले सकती हैं।

#1 एयर फ्रायर सब्जियों का सलाद एयर फ्रायर सब्जियों का सलाद बनाने के लिए सबसे पहले अपनी पसंदीदा सब्जियों जैसे गाजर, शिमला मिर्च, ब्रोकली और फूलगोभी को छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन सब्जियों को थोड़ा सा जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च मिलाकर एयर फ्रायर में डालें और 8-10 मिनट तक पकाएं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे आप लंच बॉक्स में रखकर आसानी से खा सकती हैं।

#2 एयर फ्रायर आलू के चिप्स अगर आप आलू के चिप्स पसंद करते हैं, तो उन्हें एयर फ्रायर में बनाना आसान हो सकता है। इसके लिए आलू को पतले पतले टुकड़ों में काट लें और उन पर नमक लगाकर थोड़े जैतून का तेल लगाएं। अब इन्हें एयर फ्रायर में डालकर 15 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में हिलाते रहें ताकि सभी चिप्स समान रूप से पकें। यह स्नैक कम तेल में बनने के कारण सेहत के लिए अच्छा भी होता है।

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#3 एयर फ्रायर गाजर और मूंगफली का चाट यह चाट बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें एयर फ्रायर में हल्का सा भून लें। अब इन भूनी हुई गाजर में भुनी मूंगफली, नींबू का रस, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक मिलाएं। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे आप शाम के समय या किसी भी वक्त खा सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं।

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