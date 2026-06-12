उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ये 5 योगासन
क्या है खबर?
योग का अभ्यास न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। सही समय पर योगाभ्यास करने से आप दिनभर ऊर्जावान रह सकते हैं और आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे योगाभ्यास के अभ्यास बताएंगे, जिन्हें सुबह के समय करने से आपको दिनभर ताजगी और ऊर्जा मिलेगी। साथ ही ये अभ्यास आपके मन और शरीर को संतुलित रखेंगे, जिससे आप कामों में ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
#1
सूर्य नमस्कार
सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगाभ्यास है, जिसमें 12 अलग-अलग मुद्राएं शामिल होती हैं। इसे सुबह के समय करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और पाचन क्रिया भी तेज होती है। इस अभ्यास से न केवल शरीर की ताकत बढ़ती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इसे करने से शरीर में लचीलापन आता है और दिनभर की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। रोजाना सूर्य नमस्कार करने से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
#2
ताड़ासन
ताड़ासन एक सरल लेकिन असरदार योगासन है, जिसे सुबह के समय करना चाहिए। इसमें खड़े होकर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर पंजों पर खड़ा होना होता है। इस अभ्यास से शरीर की मुद्रा सही होती है और रक्त का बहाव बेहतर होता है। इससे आपकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है और आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करते हैं। ताड़ासन से शरीर में लचीलापन आता है और मानसिक शांति भी मिलती है।
#3
वृक्षासन
वृक्षासन संतुलन बनाए रखने वाला योगासन है, जिसमें एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को जांघ पर रखा जाता है और दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाए जाते हैं। इस अभ्यास से न केवल संतुलन सुधरता है बल्कि मानसिक स्थिरता भी मिलती है। इसे करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और दिनभर की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। नियमित रूप से वृक्षासन करने से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
#4
भुजंगासन
भुजंगासन को नाग मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें पेट के बल लेटकर हथेलियों को कूल्हों के पास रखकर शरीर को ऊपर उठाना होता है। इस अभ्यास से पीठ दर्द में राहत मिलती है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इसे करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और दिनभर ऊर्जावान महसूस करते हैं। भुजंगासन से मानसिक शांति भी मिलती है, जिससे आप अपने कामों में ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
#5
शवासन
शवासन अंतिम आराम मुद्रा वाला योगासन है, जिसमें पीठ के बल लेटकर आंखें बंद कर ली जाती हैं। इस अभ्यास से शरीर पूरी तरह से आराम करता है और मानसिक शांति मिलती है। इसे करने से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। इन योगाभ्यास के अभ्यासों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं।