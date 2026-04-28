मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हैं ये 5 योगासन, जानिए अभ्यास का तरीका

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तनाव, चिंता और उदासी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इनसे निपटने के लिए योग एक असरदार उपाय हो सकता है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इस लेख में हम पांच ऐसे योगासनों के बारे में जानेंगे, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

#1 अधोमुख श्वानासन अधोमुख श्वानासन को कुत्ता मुद्रा भी कहा जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर वज्रासन की मुद्रा में बैठें, फिर अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाकर घुटनों को जमीन से उठाते हुए कमर को ऊपर उठाएं। इस दौरान सांस लेते रहें और धीरे-धीरे अपनी पीठ को सीधा करने की कोशिश करें। कुछ मिनट इसी अवस्था में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह आसन मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है।

#2 बालासन बालासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर वज्रासन की मुद्रा में बैठें, फिर गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर झुककर माथे को जमीन से सटाएं। इस अवस्था में दोनों हाथ सामने, माथा जमीन से टिका हुआ और छाती जांघों पर रहेगी। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में रहकर सामान्य रूप से सांस लेते रहें, फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। इस आसन से मन को शांति मिलती है।

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#3 वृक्षासन वृक्षासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं और आंखें बंद करके सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखें, फिर हाथों से बायीं एड़ी को दायीं जांघ के ऊपर रखें। इसके बाद दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हुए हथेली को सिर के ऊपर रखें और बाएं हाथ को धीरे-धीरे कमर के पीछे रखें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें और धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।

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#4 सुखासन सुखासन के लिए सबसे पहले जमीन पर पद्मासन की मुद्रा में बैठें और दोनों आंखों को बंद कर लें। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर के तलवे के ऊपर रखें। इसी तरह दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के तलवे के ऊपर रखें। इसके बाद दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।