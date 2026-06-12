मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकती हैं ये 5 योग आदतें

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ध्यान लगाएं

ध्यान लगाना एक ऐसी योग आदत है, जो आपके मन को स्थिर और शांत रखती है। रोजाना 5-10 मिनट ध्यान लगाने से आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के दौरान अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और सभी बाहरी विचारों को दूर रखें। इससे आपका मन स्थिर होगा और आप अधिक केंद्रित महसूस करेंगे। नियमित ध्यान से आपकी मानसिक स्पष्टता भी बढ़ेगी और आप अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे।