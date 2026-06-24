महाराष्ट्र में स्थित हैं ये 5 वन्यजीव अभ्यारण्य, छुट्टियों में घूमने के लिए हैं बेहतरीन
क्या है खबर?
महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है, जो अपनी समृद्ध वन्यजीव विविधता के लिए जाना जाता है। यहां कई वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों को करीब से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। इन अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, हिरण, हाथी और कई अन्य जीव-जंतु पाए जाते हैं। आइए आज हम आपको महाराष्ट्र के 5 प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताते हैं, जहां छुट्टियों में जाना अच्छा रहेगा।
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ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य
ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो चंद्रपुर जिले में स्थित है। इस उद्यान को 'ताडोबा-आंधारी बाघ अभ्यारण्य' भी कहा जाता है। यह स्थान बाघ देखने के लिए बहुत मशहूर है और यहां अन्य वन्यजीव जैसे तेंदुआ, हिरण, भालू और कई पक्षी भी पाए जाते हैं। यहां जीप सफारी का आनंद लिया जा सकता है, जिससे आप जंगल की गहराइयों में जाकर वन्यजीवों को देख सकते हैं।
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भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य
भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह अभ्यारण्य घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहां भारतीय काले भालू, तेंदुआ, हिरण, हाथी आदि पाए जाते हैं। यहां पैदल यात्रा करने का भी मौका मिलता है, जिससे आप पहाड़ों की ऊंचाइयों से प्राकृतिक नजारे देख सकते हैं। इसके अलावा यहां कई धार्मिक स्थल भी हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
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संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एक मशहूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो अपने बड़े आकार और विविध वनस्पति के लिए जाना जाता है। इस पार्क में आप तेंदुआ, हिरण, बंदर आदि जीव-जंतु देख सकते हैं। यहां की प्रमुख आकर्षण स्थल कैनरी हिल्स, कुआं और कांजुरमार्ग झील हैं। इसके अलावा यहां की झीलों में नाव चलाने का भी आनंद लिया जा सकता है। यहां पैदल यात्रा करने का भी मौका मिलता है।
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नागझिरा वन्यजीव अभ्यारण्य
नागझिरा वन्यजीव अपने घने जंगलों और जल स्रोतों के लिए जाना जाता है। यहां आप विभिन्न प्रकार के पक्षी देख सकते हैं, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। इसके अलावा यहां हिरण, भालू, तेंदुआ आदि जीव-जंतु भी पाए जाते हैं। यहां पैदल यात्रा करने का भी मौका मिलता है, जिससे आप जंगल की गहराइयों से वन्यजीवों को देख सकते हैं।
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पेंच राष्ट्रीय उद्यान
पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध वनस्पति के लिए जाना जाता है। यहां आप हिरण, भालू, तेंदुआ आदि जीव-जंतु देख सकते हैं। यहां पैदल यात्रा करने का भी मौका मिलता है, जिससे आप जंगल की गहराइयों से वन्यजीवों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की झीलों में नाव चलाने का भी आनंद लिया जा सकता है। यहां पैदल यात्रा करने का भी मौका मिलता है।