महाराष्ट्र में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य

महाराष्ट्र में स्थित हैं ये 5 वन्यजीव अभ्यारण्य, छुट्टियों में घूमने के लिए हैं बेहतरीन

लेखन अंजली 05:57 pm Jun 24, 202605:57 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है, जो अपनी समृद्ध वन्यजीव विविधता के लिए जाना जाता है। यहां कई वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों को करीब से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। इन अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, हिरण, हाथी और कई अन्य जीव-जंतु पाए जाते हैं। आइए आज हम आपको महाराष्ट्र के 5 प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताते हैं, जहां छुट्टियों में जाना अच्छा रहेगा।