नॉर्वे जा रहे हैं तो जरूर घूमने जाएं वहां के ये 5 गांव

नॉर्वे स्कैंडिनेविया का एक खूबसूरत देश है, जो अपने फियोर्ड्स के लिए जाना जाता है। फियोर्ड्स समुद्र के पानी से भरे गहरे घाट हैं, जो पहाड़ों के बीच स्थित होते हैं। यहां के गांवों में इन फियोर्ड्स का बेहतरीन दृश्य देखने को मिलता है। इन गांवों की यात्रा करने से आप नॉर्वे की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देख सकते हैं। आइए नॉर्वे के 5 गांवों के बारे में जानते हैं।

#1 गेयिरेंजर फियोर्ड गेयिरेंजर फियोर्ड नॉर्वे का सबसे प्रसिद्ध फियोर्ड है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और अपनी नीली-हरी पानी की वजह से जाना जाता है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं, जिससे आपको फियोर्ड के बर्फ से ढके पहाड़ों और झरनों को देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा यहां पैदल यात्रा करने वाले पर्यटक भी आते हैं, जो पहाड़ों की ऊंचाइयों से फियोर्ड का नजारा देखना पसंद करते हैं।

#2 फ्लोम फ्लोम एक छोटा सा गांव है, जो अपनी रेलवे लाइन के लिए मशहूर है। यहां से फ्लोम रेलवे लेकर ओल्डेन फियोर्ड जा सकते हैं। यह रेलवे दुनिया की सबसे तीव्र रेलवे लाइन में से एक है और इसकी यात्रा बेहद रोमांचक है। फ्लोम गांव में कई होटल और विश्राम स्थल भी हैं, जहां आप ठहर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। यहां का माहौल बहुत शांतिपूर्ण है, जो आपको सुकून का अनुभव कराएगा।

Advertisement

#3 लौर्डाल्स गुफाएं लौर्डाल्स गुफाएं नॉर्वे की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक हैं, जो लुंडाल्स घाटी में स्थित हैं। इन गुफाओं में आप पत्थरों की खूबसूरत आकृतियां देख सकते हैं, जो लाखों साल पुरानी हैं। इसके अलावा यहां पर कई प्रकार की रोशनी व्यवस्था भी की गई है, जिससे गुफाओं की सुंदरता और बढ़ जाती है। लुंडाल्स घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने लायक है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है।

Advertisement

#4 हारडांगरफियोर्ड हारडांगरफियोर्ड यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा फियोर्ड है, जो हर्डांगेरडालेन घाटी से होकर गुजरता है। इस फियोर्ड पर कई प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध हैं, जैसे छोटी नाव चलाना, मछली पकड़ना आदि। इसके अलावा यहां पर कई प्रकार के होटल और विश्राम स्थल भी उपलब्ध हैं जहां आप आराम कर सकते हैं। यहां का माहौल बहुत शांतिपूर्ण है, जो आपको सुकून का अनुभव कराएगा और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का मौका देगा।