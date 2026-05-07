घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 तरह के सॉस, जानिए रेसिपी

सॉस खाने का स्वाद बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। खासकर अगर यह घर पर बनी हो तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आमतौर पर लोग सॉस बाजार से खरीदते हैं, लेकिन घर पर बनाई गई सॉस न केवल ताजा होती है, बल्कि इसमें आप अपनी पसंदीदा चीजें भी मिला सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 तरह की सॉस की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1 टमाटर सॉस टमाटर सॉस बनाने के लिए सबसे पहले टमाटरों को उबालकर उनका छिलका उतार लें, फिर इन्हें थोड़ा-सा सिरका, नमक और चीनी के साथ पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर मिलाएं। इसके बाद इसे ठंडा करके बोतल में भर लें। यह सॉस पिज्जा, पास्ता और समोसे आदि के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे आप फ्रिज में रखकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 हरी चटनी हरी चटनी बनाने के लिए पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और अदरक को एक साथ पीस लें। इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस और नमक मिलाएं। इसे आप समोसे, टिक्की या किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। यह चटनी न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसे आप फ्रिज में रखकर कुछ दिनों तक ताजा रख सकते हैं, जिससे यह लंबे समय तक इस्तेमाल योग्य रहती है।

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#3 तंदूरी सॉस तंदूरी सॉस बनाने के लिए दही, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छे से फेंट लें। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसे ठंडा करके बोतल में भर लें। यह सॉस तंदूरी व्यंजनों के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं।

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#4 आम की चटनी आम की चटनी बनाने के लिए कच्चे आम को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें पानी, चीनी, नमक, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि आम नरम न हो जाएं। इसके बाद इसे ठंडा करके बोतल में भर लें। यह चटनी समोसे, पकौड़े या किसी भी स्नैक्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे आप फ्रिज में रखकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।