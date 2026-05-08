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घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 तरह के फालूदा, जानिए रेसिपी
इन 5 फालूदा रेसिपी को जरूर करें ट्राई

घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 तरह के फालूदा, जानिए रेसिपी

लेखन अंशिका शुक्ला
May 08, 2026
12:56 pm
क्या है खबर?

फालूदा एक लोकप्रिय ठंडा पेय है, जो भारत में खासकर गर्मियों के दौरान बहुत पसंद किया जाता है। यह स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है। फालूदा को बनाने के लिए सेब, वेरमिसेली, गुलाब का सिरप, दूध और आइसक्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। आइए आज हम आपको फालूदा की कुछ ऐसी रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1

आम का फालूदा

आम का फालूदा गर्मियों में एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम का गूदा तैयार करें और उसे ठंडे दूध में मिलाएं। अब इसमें वेरमिसेली डालें, जिसे पहले से उबालकर ठंडा किया गया हो। इसके बाद इसमें गुलाब का सिरप डालें और ऊपर से वनीला आइसक्रीम और कटे हुए सूखे मेवे डालें। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है।

#2

गुलाब का फालूदा

गुलाब का फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें गुलाब का सिरप मिलाएं। अब इसमें वेरमिसेली डालें, जिसे पहले से उबालकर ठंडा किया गया हो। इसके बाद इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें, फिर ऊपर से वनीला आइसक्रीम डालें। यह न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। गुलाब का फालूदा आपकी त्वचा को निखारने में भी मदद करता है।

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#3

चॉकलेट फालूदा

चॉकलेट पसंद करने वालों के लिए यह फालूदा एकदम सही है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चॉकलेट सॉस मिलाएं। अब इसमें वेरमिसेली डालें, जिसे पहले से उबालकर ठंडा किया गया हो। इसके बाद इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें, फिर ऊपर से चॉकलेट आइसक्रीम डालें। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद चॉकलेट आपकी त्वचा को पोषण देती है और उसे चमकदार बनाती है।

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#4

पिस्ता फालूदा

पिस्ता फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें पिस्ता पाउडर मिलाएं। अब इसमें वेरमिसेली डालें, जिसे पहले से उबालकर ठंडा किया गया हो। इसके बाद इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें, फिर ऊपर से वनीला आइसक्रीम डालें। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद पिस्ता आपकी त्वचा को पोषण देती है और उसे चमकदार बनाती है। पिस्ता फालूदा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

#5

मिक्स फ्रूट्स फालूदा

मिक्स फ्रूट्स फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले विभिन्न फलों को काट लें जैसे आम, सेब, केला आदि। अब दूध को उबालें और उसमें वेरमिसेली डालें, जिसे पहले से उबालकर ठंडा किया गया हो। इसके बाद इसमें कटे हुए फल डालें और ऊपर से गुलाब का सिरप मिलाएं। अंत में ठंडी आइसक्रीम डालकर परोसें। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद फलों से मिलने वाले पोषक तत्व आपकी त्वचा को निखारने में मदद करते हैं।

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