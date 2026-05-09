माइक्रोवेव में बनाई जा सकती हैं ये 5 तरह की बर्फी, जानिए रेसिपी

बर्फी एक मशहूर मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी बर्फी की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप माइक्रोवेव में कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इन मिठाइयों का स्वाद इतना लाजवाब है कि बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इन्हें पसंद करेंगे। आइए इन 5 आसान और स्वादिष्ट बर्फी की रेसिपी जानते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 सूजी की बर्फी सूजी की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हल्का भून लें, फिर उसमें दूध और चीनी मिलाकर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इलायची का पाउडर डालें। इसके बाद मिश्रण को एक प्लेट में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें सूखे मेवे डाल सकते हैं।

#2 मावे की बर्फी मावे की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मावे को माइक्रोवेव में पकाएं जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए, फिर इसमें चीनी मिलाकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में फैलाकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें। अंत में इलायची का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है।

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#3 नारियल की बर्फी नारियल की बर्फी बनाने के लिए कसा हुआ नारियल दूध और चीनी के साथ पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसमें घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इलायची का पाउडर डालें। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है, क्योंकि इसमें सूखे मेवे भी डाले जा सकते हैं।

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#4 बादाम की बर्फी बादाम की बर्फी बनाने के लिए बादाम को पीस लें, फिर दूध और चीनी मिलाकर उसे पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इलायची का पाउडर डालें। अंत में कटे हुए बादाम डालें। इस मिश्रण को एक प्लेट में फैलाकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी बहुत ही सेहतमंद होती है, क्योंकि इसमें सूखे मेवे भी डाले जाते हैं।