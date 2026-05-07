मानसून के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 यात्रा मार्ग, जानिए

मानसून का मौसम अपने साथ बारिश के साथ-साथ कई तरह के प्राकृतिक नजारे लेकर आता है। यही वजह है कि मानसून के दौरान लोग घूमने जाने की योजना बनाते हैं। हालांकि, बारिश के कारण कई रास्तों पर फिसलन और कीचड़ हो जाता है, जो यात्रा को मुश्किल बना सकता है। ऐसे में आज हम आपको मानसून के दौरान यात्रा करने के लिए 5 बेहतरीन मार्ग के बारे में बताने जा रहे हैं।

#1 कर्नाटक के हम्पी से लेकर गोवा तक अगर आप मानसून के दौरान कर्नाटक में घूमने की योजना बना रहे हैं, तो हम्पी से लेकर गोवा तक का सफर आपके लिए बेहतरीन है। हम्पी से गोवा की दूरी 317 किलोमीटर है। यह यात्रा आपको पुराने मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा मेल प्रदान करती है। मानसून के दौरान बारिश के कारण रास्ते हरे-भरे और आकर्षक हो जाते हैं, जो इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देते हैं।

#2 हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी भी घूमने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह मार्ग आपको हिमालय की ऊंची चोटियों, नीले आसमान और शांत झीलों के बीच से ले जाता है। मानसून में यहां का मौसम बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मानसून में स्पीति घाटी का प्राकृतिक नजारा काफी सुंदर लगता है। यहां की यात्रा आपको शांति और सुकून का अनुभव करवा सकती है।

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#3 उत्तराखंड का औली उत्तराखंड का औली भी मानसून में घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। यह स्थान अपने स्की रिसोर्ट और हिमालय की चोटियों के शानदार दृश्य के लिए जाना जाता है। मानसून में यहां का मौसम ठंडा रहता है, जो आपको एक आरामदायक अनुभव देता है। इसके अलावा यहां की हरियाली और ताजगी भी आपको आकर्षित कर सकती है। यहां की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाती है और शांति का अनुभव करवा सकती है।

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#4 महाराष्ट्र का लोनावला महाराष्ट्र का लोनावला मानसून में घूमने के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्थान अपने पहाड़ी इलाकों, झरनों और गुफाओं के लिए जाना जाता है। मानसून में यहां की हरियाली और ताजगी आपको एक अनोखा अनुभव देती है। इसके अलावा यहां कई खूबसूरत झरने और गुफाएं भी हैं, जो आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना सकते हैं। यहां की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाती है और शांति का अनुभव करवा सकती है।