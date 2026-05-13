पोषण से भरपूर हैं ये 5 देसी व्यंजन, आसान हैं इनकी रेसिपी

अगर आप देसी और स्वादिष्ट व्यंजनों के शौकीन हैं, तो आज हम आपको 5 ऐसे देसी व्यंजनों की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी हैं। ये व्यंजन आपके घर की रसोई में आसानी से बनाए जा सकते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही सरल है। आइए इन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बनाकर खिला सकती हैं।

#1 खिचड़ी खिचड़ी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे दाल और चावल मिलाकर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दाल और चावल को धोकर भिगो लें, फिर एक पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें भिगोए हुए दाल और चावल डालें और पानी मिलाकर पकने दें। नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए।

#2 आलू-भिंडी की सब्जी आलू-भिंडी की सब्जी एक सरल और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू और भिंडी को धोकर काट लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें राई, जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए आलू और भिंडी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च डालकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि सब्जी पूरी तरह से पक न जाए।

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#3 मूंग दाल का हलवा मूंग दाल का हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को धोकर भिगो लें, फिर इसे पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें पिसी हुई मूंग दाल डालें और सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें दूध मिलाकर पकाएं जब तक कि दाल पूरी तरह से पक न जाए। अब इसमें चीनी, इलायची मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं और गर्मागर्म परोसें।

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#4 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें, फिर दही, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला आदि मसालों का पेस्ट बनाकर उसमें पनीर के टुकड़ों को लपेटें। अब एक सींक पर मसालेदार पनीर को लगाकर तंदूर या ओवन में पकाएं जब तक कि वह सुनहरा और कुरकुरा न हो जाएं। इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।