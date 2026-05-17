भारत के ये 5 पर्यटन स्थल यूरोप की यात्रा का देंगे अहसास, जानिए इनकी खास बातें

यूरोप की यात्रा करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। खासकर अगर आपका बजट सीमित है तो इसे और भी मुश्किल माना जाता है। हालांकि, अगर आप यूरोप की संस्कृति, सुंदरता और वास्तुकला का आनंद लेना चाहते हैं तो भारत में भी कई ऐसी जगहें हैं, जो आपको इसकी याद दिला सकती हैं। आइए आज हम आपको भारत के 5 ऐसे पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं, जो यूरोप की यात्रा का अहसास दिला सकते हैं।

#1 डल झील (श्रीनगर) डल झील को कश्मीर का गहना भी कहा जाता है। यह झील अपनी हाउसबोट और शिकारे के लिए मशहूर है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप यूरोप की किसी झील पर खड़े हैं। डल झील के किनारे बनी हाउसबोट में ठहरना एक अनोखा अनुभव है। यहां से आप पहाड़ों और हरियाली का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा डल झील में शिकारे की सवारी भी बहुत लोकप्रिय है।

#2 मांडू (मध्य प्रदेश) मांडू मध्य प्रदेश का एक पुराना स्थल है, जो अपनी खूबसूरती और इमारतों के लिए जाना जाता है। यहां की इमारतें पुराने मुगल काल की याद दिलाती हैं और उनकी बनावट बहुत ही आकर्षक है। मांडू में रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल और हिन्डोला महल जैसी इमारतें देखने लायक हैं। इसके अलावा मांडू का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता भी इसे खास बनाती है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी यूरोपीय देश में हैं।

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#3 कुर्ग (कर्नाटक) कुर्ग को दक्षिण भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह जगह अपने कॉफी बागानों, हरे-भरे पहाड़ों और ठंडी जलवायु के लिए मशहूर है। कुर्ग में आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी यूरोपीय देश में हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। कुर्ग में घूमने लायक जगहों में वन्यजीव पार्क, झरने और तालाकावेरी शामिल हैं। यहां की ठंडी जलवायु और हरियाली भी इसे खास बनाती है।

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#4 लोनावला (महाराष्ट्र) लोनावला मुंबई के पास स्थित एक पहाड़ी स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां की पहाड़ियां, झरने और झील पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोनावला में घूमने लायक जगहों में भुसी बांध, लायंस पॉइंट और करला गुफाएं शामिल हैं। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप किसी यूरोपीय देश में हैं। लोनावला की ठंडी जलवायु और हरियाली भी इसे खास बनाती है।