वजन घटाने में मदद कर सकती हैं ये 5 चाय, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
वजन घटाने के लिए लोग कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन इसके लिए किसी जादू की छड़ी की जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो अपनी डाइट में कुछ ऐसी चाय को शामिल कर सकते हैं, जो वजन घटाने में मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चाय के बारे में बताते हैं, जिनका रोजाना सेवन करने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है।
#1
ग्रीन टी
ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर की प्रक्रियाओं को तेज करते हैं। यह चाय शरीर की अनावश्यक चर्बी को कम करने और वजन घटाने में मदद कर सकती है। अगर आप रोजाना खाली पेट ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो इससे आपको वजन घटाने में काफी मदद मिल सकती है। ग्रीन टी का सेवन करने से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर साफ होता है।
#2
पुदीने की चाय
पुदीने की चाय का सेवन करने से पेट की क्रिया अच्छी रहती है और इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। पुदीने की चाय शरीर की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। पुदीने की चाय में सूजन कम करने वाले और कीटाणु नष्ट करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद करते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट पुदीने की चाय का सेवन जरूर करें।
#3
दालचीनी की चाय
दालचीनी की चाय का सेवन करने से भी वजन घटाने में मदद मिल सकती है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो शरीर को साफ करते हैं और शरीर की प्रक्रियाओं को तेज करते हैं। दालचीनी की चाय का सेवन करने से आप ताजगी और ऊर्जा महसूस करते हैं। इसके लिए एक कप पानी में एक छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर उबालें, फिर छानकर पिएं।
#4
नींबू की चाय
नींबू में विटामिन-C होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने के साथ ही वजन घटाने में मदद कर सकता है। नींबू की चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की प्रक्रियाओं को तेज करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए एक कप पानी में एक छोटी चम्मच चायपत्ती डालें और उबालें, फिर उसमें नींबू का रस मिलाएं और छानकर पिएं।
#5
गुड़हल की चाय
गुड़हल की चाय में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की अनावश्यक चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर को साफ करते हैं और शरीर की प्रक्रियाओं को तेज करते हैं। गुड़हल की चाय का सेवन करने से आप ताजगी और ऊर्जा महसूस करते हैं। इसके लिए एक कप पानी में एक छोटी चम्मच सूखे गुड़हल के फूल डालकर उबालें, फिर छानकर पिएं।