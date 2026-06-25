वजन घटाने में मदद कर सकती हैं ये 5 चाय, डाइट में करें शामिल

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पुदीने की चाय

पुदीने की चाय का सेवन करने से पेट की क्रिया अच्छी रहती है और इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। पुदीने की चाय शरीर की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। पुदीने की चाय में सूजन कम करने वाले और कीटाणु नष्ट करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद करते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट पुदीने की चाय का सेवन जरूर करें।