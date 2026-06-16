हाइपोथायराइडिज के संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करने की न करें गलती
क्या है खबर?
थायराइड ग्रंथि के ठीक से काम न करने को हाइपोथायराइडिज कहा जाता है। यह समस्या तब होती है जब शरीर में थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। इससे शरीर में हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं और कई समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको हाइपोथायराइडिज के कुछ ऐसे लक्षण बताते हैं, जिन्हें लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसा करने से उन्हें काफी नुकसान हो सकता है।
#1
वजन बढ़ना
हाइपोथायराइडिज के कारण वजन बढ़ने की संभावना अधिक होती है। इसका कारण है कि जब थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में खाने को ऊर्जा में बदलने की गति धीमी हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। अगर आपको अचानक से वजन बढ़ने की समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके लिए आपको खून की जांच करवानी पड़ सकती है। इससे पता चलेगा कि आपका वजन बढ़ना हाइपोथायराइडिज के कारण है या नहीं।
#2
थकान महसूस होना
थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम होने पर शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसके कारण आपको हर समय थकान महसूस हो सकती है। इसके साथ ही थकान के कारण काम करने में भी दिक्कत आने लगती है और आप आलस महसूस करने लगते हैं। अगर आपको रोजाना थकान महसूस होती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जांच करवाएं, ताकि समस्या का सही कारण पता चल सके।
#3
त्वचा का सूखापन
हाइपोथायराइडिज के कारण त्वचा सूखी भी हो सकती है। इसका कारण है कि जब शरीर में थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम होता है तो त्वचा की नमी कम हो जाती है, जिससे वह सूखी हो जाती है। इसके साथ ही इससे त्वचा की चमक भी चली जाती है और वह बेजान लगने लगती है। अगर आपको अपनी त्वचा में अचानक बदलाव महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#4
बालों का झड़ना
हाइपोथायराइडिज के कारण बालों का झड़ना भी शुरू हो सकता है। इसका कारण है कि जब शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर कम होता है तो बालों की जड़ों तक पोषण नहीं पहुंच पाता, जिससे वे कमजोर होकर झड़ जाते हैं। इसके साथ ही बालों की वृद्धि भी रुक जाती है और वे पतले होकर टूटने लगते हैं। अगर आपको अपने बालों में अचानक बदलाव महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#5
मानसिक उदासी
हाइपोथायराइडिज के कारण मानसिक उदासी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसका कारण है कि जब शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर कम होता है तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे उदासी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आपको लगातार उदासी या चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि सही समय और तरीके से आपका इलाज हो सके और आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो सके।