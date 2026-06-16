हाइपोथायराइडिज के संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करने की न करें गलती

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वजन बढ़ना

हाइपोथायराइडिज के कारण वजन बढ़ने की संभावना अधिक होती है। इसका कारण है कि जब थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में खाने को ऊर्जा में बदलने की गति धीमी हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। अगर आपको अचानक से वजन बढ़ने की समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके लिए आपको खून की जांच करवानी पड़ सकती है। इससे पता चलेगा कि आपका वजन बढ़ना हाइपोथायराइडिज के कारण है या नहीं।