भारतीय रसोई में मौजूद ये 5 सुपरफूड्स, रोजाना करें इनका सेवन

सुपरफूड्स ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर को भरपूर पोषण देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाए रखने में भी मदद कर सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, खनिज और फाइबर से भरपूर होते हैं। आमतौर पर लोग सुपरफूड्स के लिए विदेशी चीजों की तलाश करते हैं, लेकिन भारतीय रसोई में भी कई सुपरफूड्स मौजूद हैं। आइए आज हम आपको भारतीय रसोई में मौजूद 5 सुपरफूड्स के बारे में बताते हैं, जिनका रोजाना सेवन करना फायदेमंद है।

#1 दालें दालें प्रोटीन का बेहतरीन स्त्रोत मानी जाती हैं। इनमें मौजूद प्रोटीन मांसाहारी भोजन में मिलने वाले प्रोटीन से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त दालों में फाइबर भी होता है, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकता है। दालों में कई विटामिन्स और कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे तत्व भी होते हैं। इनके कारण दालों का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने और खून की कमी से बचाने में सहायक हो सकता है।

#2 मेथी मेथी एक ऐसी सब्जी है, जो भारतीय रसोई में अधिकतर पाई जाती है। इसका सेवन शरीर में बढ़ती गर्मी को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में भी सहायक है। मेथी में एंटी-ऑक्सीडेंट्स, सूजन को कम करने वाले और जीवाणुओं से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके सेवन से और भी कई सेहत के लाभ मिल सकते हैं।

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#3 हल्दी हल्दी एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर भारतीय रसोई में मौजूद होता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक खास तत्व पाया जाता है, जो एंटी-ऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है। इसके कारण हल्दी का सेवन शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हल्दी में सूजन को कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो इसे एक खास सुपरफूड बनाते हैं। इसके सेवन से और भी कई सेहत के लाभ मिल सकते हैं।

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#4 आंवला आंवला विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन को कम करने वाले गुण भी होते हैं। आंवला का सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखने में भी मदद करता है। अगर आप आंवले को कच्चा खाने में रुचि नहीं रखते हैं तो आप इसे मुरब्बा, कैंडी या जूस के रूप में भी खा सकते हैं।